25 ноября 2025, 08:21

TNI: Россия превосходит США в новой космической гонке

Фото: iStock/Alones Creative

Россия превосходит США в новой космической гонке, так как занимается созданием собственной орбитальной станции. Такой вывод сделал американский журнал The National Interest.





По его сведениям, Россия успешно преодолела западные санкции, и это позволило ей свободно работать над столь амбициозными проектами.

«Сам факт того, что Москва говорит о настолько сжатых сроках, должен стать сигналом тревоги для Вашингтона, который, кажется, совершенно не понимает, что участвует в новой космической гонке — не говоря уже о том, что он в ней проигрывает», — говорится в статье.