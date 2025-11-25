В США признали космическое лидерство России
TNI: Россия превосходит США в новой космической гонке
Россия превосходит США в новой космической гонке, так как занимается созданием собственной орбитальной станции. Такой вывод сделал американский журнал The National Interest.
По его сведениям, Россия успешно преодолела западные санкции, и это позволило ей свободно работать над столь амбициозными проектами.
«Сам факт того, что Москва говорит о настолько сжатых сроках, должен стать сигналом тревоги для Вашингтона, который, кажется, совершенно не понимает, что участвует в новой космической гонке — не говоря уже о том, что он в ней проигрывает», — говорится в статье.Из графика Роскосмоса следует, что развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в период с 2027 по 2033 год.