В США признали огромное влияние Путина на Ближнем Востоке

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин имеет большее влияние на Ближнем Востоке, чем США. Об этом экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор написал в соцсети Х.
Он пояснил, что российский лидер пользуется большим уважением в регионе и проявляет сдержанность. Также стратегически в его руках все козыри на Ближнем Востоке.
Одновременно с этим видно серьёзное снижение имиджа США в регионе. По словам Макгрегора, государство выглядит смешно на фоне могущественной России.
Ранее Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси пришли к выводу, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном выходит из нерешённости палестино-израильского столкновения.
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Одновременно с этим видно серьёзное снижение имиджа США в регионе. По словам Макгрегора, государство выглядит смешно на фоне могущественной России.
Ранее Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси пришли к выводу, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном выходит из нерешённости палестино-израильского столкновения.
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Анастасия Чинкова