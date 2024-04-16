Россия обратилась к ООН по поводу ситуации на Ближнем Востоке

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления на телеканале «Россия-1» заявила, что Совет безопасности Организации Объединенных Наций должен сделать все необходимое для того, чтобы не допустить эскалацию на Ближнем Востоке.
Захарова указала на риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая может быть спровоцирована в текущей ситуации.
Напомним, 1 апреля ВВС Израиля атаковали здание генконсульства Ирана в Дамаске. В результате погибли 7 офицеров Корпуса стражей исламской революции, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников.
До этого сообщалось, что МАГАТЭ отзывает своих сотрудников с ядерных объектов Ирана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы исходим из того, что ситуацию ни в коем случае нельзя провоцировать для дальнейшей эскалации. И нужно сделать все, чтобы Совет Безопасности ООН начал работать», — заявила дипломат.
Напомним, 1 апреля ВВС Израиля атаковали здание генконсульства Ирана в Дамаске. В результате погибли 7 офицеров Корпуса стражей исламской революции, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников.
До этого сообщалось, что МАГАТЭ отзывает своих сотрудников с ядерных объектов Ирана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак