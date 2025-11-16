В США признали превосходство ВС России над европейскими армиями
Миршаймер заявил, что ВС России превосходят любую европейскую армию
В случае конфликта ни одна европейская армия не сможет ничего противопоставить ВС России. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Он полагает, что в случае конфликта между российской и британской армиями, бой был бы неравным. Миршаймер подчеркнул, что Запад изначально стремился к стратегическому поражению России и подрыву ее экономики, но не способен этого достичь.
«Мы бы с удовольствием прикончили Россию, как великую державу. <…> У нас не получилось это сделать», — пояснил профессор.
