В США признали превосходство ВС России над европейскими армиями

Миршаймер заявил, что ВС России превосходят любую европейскую армию
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В случае конфликта ни одна европейская армия не сможет ничего противопоставить ВС России. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.



Он полагает, что в случае конфликта между российской и британской армиями, бой был бы неравным. Миршаймер подчеркнул, что Запад изначально стремился к стратегическому поражению России и подрыву ее экономики, но не способен этого достичь.

«Мы бы с удовольствием прикончили Россию, как великую державу. <…> У нас не получилось это сделать», — пояснил профессор.

Ранее депутат Алексей Журавлёв раскрыл истинную причину признания армии РФ сильнейшей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Екатерина Коршунова

