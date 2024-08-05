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В США призвали добавить Байдена на гору Рашмор

05 августа 2024, 06:12
Фото: сайт Белого дома США

Фото: сайт Белого дома США

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что президент США Джо Байден заслуживает места горы Рашмор. Об этом она заявила в интервью телеканалу CBS News.
Интервьюер задала ей уточняющий вопрос о том, действительно ли у Байдена есть место на этом монументе, наравне с бывшим лидером США Авраамом Линкольном.

«Ну, у вас там Тедди Рузвельт, и он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но вы можете добавить Байдена», – заявила Пелоси.



21 июля Джо Байден объявил о своем намерении выйти из предвыборной кампании. Он сосредоточится на том, чтобы доработать до конца своего срока. Байден представил нынешнего вице-президента Камалу Харрис в качестве своего преемника на посту главы государства от Демократической партии.

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В Израиле предложили идею превентивного удара по Ирану
Израиль изучает возможность нанесения превентивного удара по Ирану
05 августа 2024, 06:01

Фото: iStock/Zeferli

Израильские власти рассматривают возможность нанесения превентивного удара по Ирану, если станет ясно, что нападение со стороны арабской республики неизбежна, информирует газета The Times pf Israel.
Отмечается, что 4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с руководителями спецслужб и вооруженных сил страны и подчеркнул, что подобные действия могут быть предприняты только в том случае, если разведка подтвердит, что Иран планирует нападение на еврейское государство.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани пообещал, что Исламская Республика предпримет жесткие действия против Израиля в связи с ликвидацией в Тегеране Исмаила Хании, политического руководителя палестинского движения ХАМАС.

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#биньямин нетаньяху
#израиль
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#удар
#хамас
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В США назвали возможную дату атаки Ирана на Израиль
Блинкен допустил атаку Ирана и «Хезболлы» на Израиль 5 августа
05 августа 2024, 04:18

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Государственный секретарь США Энтони Блине сообщил, когда Иран может совершить атаку на Израиль, передает РИА Новости.
По его словам, атака может состояться в понедельник, 5 августа.

Ранее газета Jerusalem Post (JP) сообщила, что Иран планирует атаку на Израиль 12-13 августа, в священные дни траура еврейского народа.

В ночь на 4 августа вооруженные члены шиитского движения «Хезболла» нанесли масштабный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.

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#сша
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#иран
#атака
#нападение
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Стало известно расположение переданных Украине истребителей F-16
05 августа 2024, 03:21

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Истребители F-16, переданные Украине, базируются на аэродроме Лиманское в Одессе, на границе с Румынией, передает Telegram-канал Condottiero.
По данным канала, 4 августа британский военный самолет Airbus A330 Stratotanker приземлился в румынском Констанце, чтобы дозаправить F-16, направляющиеся в Лиманское с авиабазы НАТО в Румынии.

Отмечается, что четыре истребителя F-16 были доставлены в аэропорт 1 августа для участия в церемонии, на которой присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Взлетно-посадочные полосы аэропорта недавно были специально отремонтированы для приема этих самолетов. Одновременно с этим в аэропорт были направлены зенитный комплекс Patriot и две системы IRIS-T для защиты воздушного пространства.

Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил прибытие в страну первой партии истребителей американского производства от стран-союзниц НАТО.

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#украина
#истребитель f-16
#аэродром
#владимир зеленский
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США обещали помочь Израилю защититься от возможной атаки Ирана
CNN: США привлекут союзников для защиты Израиля от возможно атаки Ирана
05 августа 2024, 01:58

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Соединенные Штаты будут взаимодействовать с союзниками и странами-партнерами для коллективной защиты Израиля от возможной атаки со стороны Ирана, сообщает CNN.
Файнер подчеркнул, что Израиль столкнулся с из ряда вон выходящей угрозой.

«Соединенные Штаты, другие партнеры и союзники собрались, чтобы помочь Израилю защититься и поразить угрозу. Мы готовимся снова сделать это в случае необходимости», – заявил он.

Ранее газета Jerusalem Post (JP) сообщила, что Иран планирует атаку на Израиль 12-13 августа, в священные дни траура еврейского народа.

В ночь на 4 августа вооруженные члены шиитского движения «Хезболла» нанесли масштабный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.

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#сша
#израиль
#иран
#атака
#нападение
#удар
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В США рассказали о разногласиях по Украине внутри партии демократов
Politico: разногласия среди демократов США по Украине сильнее, чем афишируется
05 августа 2024, 01:41

kremlin

Разногласия внутри партии демократов США по поводу Украины, включая между администрацией президента Джо Байдена и сторонниками Киева, сильнее, чем заявлено, сообщает издание Politico.
«Разногласия внутри Демократической партии, а также между администрацией Байдена и проукраинским лагерем в Вашингтоне сильнее, чем афишируется», – подчеркивается в материале.

Газета отмечает, что Украина и ее союзники, а также большинство демократов выражают благодарность президенту США за создание сил глобальной коалиции и беспрецедентную военную и экономическую помощь Киеву. Однако в частных беседах эта благодарность звучит более сдержанно, кроме того, из уст высокопоставленных украинских чиновников звучат циничные высказывания.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что некоторые из самых ярых сторонников эскалации украинского конфликта получают финансирование из Киева.

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В Мали заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной

США обещали помочь Израилю защититься от возможной атаки Ирана
#украина
#сша
#финансирование
#киев
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В Мали заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной
Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной
05 августа 2024, 00:21

Фото: istockphoto/alzay

Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом международного терроризма, заявил в эфире национального ТВ пресс-секретарь правительства Мали Абдулайе Майга.
Отмечается, что решение было принято после того, как украинская сторона признала свою поддержку повстанцев-туарегов, которые в конце июля напали на колонну малийских правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер». Малийские власти считают, что действия Украины нарушают суверенитет государства и являются поддержкой международного терроризма.

Ранее, 28 июля, туареги организовали засаду на севере Мали. В результате нападения погибли военкор Grey Zone, несколько бойцов из частной военной компании «Вагнер» и военнослужащие малийских вооруженных сил.

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#украина
#мали
#дипломат
#терроризм
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Премьер Британии высказался с угрозами о беспорядках в стране
Премьер Британии Стармер: участники беспорядков пожалеют о своих действиях
05 августа 2024, 00:07

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказался о массовых беспорядках, происходящих в разных районах страны. Его слова цитирует SkyNews.
Стармер охарактеризовал массовые акции как бандитизм и отметил, что участники беспорядков в Британии пожалеют о своих действиях.

«Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете... Это не протест, это организованный жестокий бандитизм», – подчеркнул он.

Ранее, 29 июля, 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию в Саутпорте, Англия. В результате инцидента погибли трое детей. После появления слухов о том, что нападавший был мусульманином, в Англии начались протесты против притока мигрантов. В связи с этим в стране было задержано более 90 человек.

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#великобритания
#премьер-министр
#мигранты
#мусульмане
#акции
#дети
#нападение
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В США разоблачили действия сторонников конфликта на Украине
Миллиардер Сакс: сторонники конфликта на Украине получают деньги от Киева
04 августа 2024, 23:14

Фото: iStock/breakermaximus

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в социальной сети X, что некоторые из самых ярых сторонников продолжения конфликта в Украине получают деньги от Киева.
Сакс разоблачил сторонников конфликта на Украине и подчеркнул, что они получают финансовую поддержку из Киева.

«Некоторые из наиболее видных сторонников войны получают зарплату от Украины», – подчеркнул он

По словам бизнесмена, с самого начала украинского конфликта США считали, что «российские агенты» выступают против участия Вашингтона в кризисе. Однако ситуация оказалась иной, и он назвал каждое обвинение признанием.

Ранее Сакс заявил о скором поражении Украины.

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#украина
#бизнесмен
#киев
#конфликт
#финансирование
#сша
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В Германии призвали к скорейшему прекращению конфликта на Украине и переговорам с Россией
Премьер Бранденбурга Войдке призвал к окончанию конфликта на Украине
04 августа 2024, 23:07

Фото: istockphoto/bluejayphoto

Премьер-министр федеральной земли Бранденбург в ФРГ Дитмар Войдке выступил за немедленное прекращение конфликта на Украине и начало переговоров с Россией, сообщает издание Tagesspiegel.
Выступая на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ), он подчеркнул, что ситуация должна быть урегулирована дипломатическим путем как можно скорее.

«В Европе идет война два с половиной года. И я ожидаю, что правительство ФРГ приложит все возможные дипломатические усилия быстрее», – заявил политик.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что прекращение вооруженного конфликта является основной потребностью Украины. По его словам, окончание должно быть достигнуто на справедливых условиях и как можно скорее.

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