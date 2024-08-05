В США призвали добавить Байдена на гору Рашмор

Фото: сайт Белого дома США
Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что президент США Джо Байден заслуживает места горы Рашмор. Об этом она заявила в интервью телеканалу CBS News.
Интервьюер задала ей уточняющий вопрос о том, действительно ли у Байдена есть место на этом монументе, наравне с бывшим лидером США Авраамом Линкольном.
21 июля Джо Байден объявил о своем намерении выйти из предвыборной кампании. Он сосредоточится на том, чтобы доработать до конца своего срока. Байден представил нынешнего вице-президента Камалу Харрис в качестве своего преемника на посту главы государства от Демократической партии.
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«Ну, у вас там Тедди Рузвельт, и он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но вы можете добавить Байдена», – заявила Пелоси.
21 июля Джо Байден объявил о своем намерении выйти из предвыборной кампании. Он сосредоточится на том, чтобы доработать до конца своего срока. Байден представил нынешнего вице-президента Камалу Харрис в качестве своего преемника на посту главы государства от Демократической партии.
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Александр Климов