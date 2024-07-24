В США призвали не критиковать Харрис из-за расы и пола

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Лидеры Республиканской партии в палате представителей США призвали законодателей сосредоточиться на критике деятельности вице-президента Камалы Харрис, а не на её расе и поле. Об этом сообщает газета Politico.
В частности, спикер палаты представителей Майк Джонсон в беседе с изданием подчеркнул, что в первую очередь речь должна идти о личности политика.
Ранее в воскресенье президент страны Джо Байден принял решение покинуть президентскую гонку. Он продолжит исполнять свои обязанности до истечения их срока. В этот же день Республиканская партия выдвинула нового кандидата на пост главы государства. Им стала вице-президент Камала Харрис, которую Байден поддержал в качестве кандидата.
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Анастасия Чинкова