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Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что вице-президент США Камала Харрис, выдвинутая на выборы страны вместо нынешнего президента Штатов Джо Байдена от демократической партии, вряд ли сможет стать главой государства.
«У неё очень своеобразный имидж. Она — живое воплощение разделения Америки на сумасшедших либералов и уставших консерваторов. Она не наберёт центристские голоса от тех, кто обычно не отдает предпочтений кандидатам из двух американских партий. Колеблющиеся голоса уже можно считать за Трампом, при условии, что она будет его соперником», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.
А политолог-американист Константин Блохин сравнил предвыборную компанию в США с джунглями, где действуют звериные нравы, а самого Байдена – с раненым зверем.
«Там действуют законы джунглей и раненого зверя добивают. И добивают, понятно, враги — республиканцы. А Байден сегодня реально «раненый зверь». Потому что его «слили» собственные однопартийцы», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Блохин.
Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО и директора Центра европейской информации Николай Топорнин высказал мнение о том, что Джо Байден передал полномочия по управлению замороженными активами России Министерству финансов и Государственному департаменту, чтобы подать сигнал Европейскому союзу.
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