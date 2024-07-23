Лидеры демократов в Конгрессе решили поддержать Харрис

Фото: РИА Новости / Стрингер
Лидеры демократов в верхней и нижней палатах американского Конгресса собираются поддержать выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на должность президента от Демократической партии. Об этом информирует Politico, ссылаясь на трёх источников.
По данным собеседников издания, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер готовы поддержать кандидатуру Харрис на пресс-конференции, которая пройдет 23 июля.
Действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден 21 июля объявил о выходе из предвыборной гонки. Он поддержал выдвижение Харрис кандидатом в президенты от демократов.
Ранее в подписи Байдена была замечена странная деталь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден 21 июля объявил о выходе из предвыборной гонки. Он поддержал выдвижение Харрис кандидатом в президенты от демократов.
Ранее в подписи Байдена была замечена странная деталь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак