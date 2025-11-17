17 ноября 2025, 11:38

Politico: В ЕС не доверяют Уиткоффу и хотят говорить напрямую с Трампом

Фото: istockphoto/SurkovDimitri

Представители ЕС усомнились в том, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф способен точно и надежно доводить до президента сведения по украинскому конфликту, и потому предпочитают общаться напрямую с Дональдом Трампом.





Как пишет газета Politico со ссылкой на источники, европейских чиновников поразило то, что Уиткофф, по их мнению, не разбирается во всех тонкостях противостояния между Москвой и Киевом.





«Один высокопоставленный европейский чиновник... заявил, что они совершенно не уверены в том, что Уиткофф вообще способен надежно и точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном», — говорится в материале.