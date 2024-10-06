В США заявили об очередном шансе Зеленского представить «план победы»

Президент Украины Владимир Зеленский снова сможет показать свой «план победы» в рамках заседания контактной группы по обороне в Рамштайне, Германия. Об очередном шансе украинского лидера сообщила газета The Washington Post (WP).
По слухам, среди участников встречи будет нынешний президент США Джо Байден. По словам американского чиновника, Зеленский может «получить какую-то другую помощь» в Германии.
Ранее британская газета The Times сообщила, что администрация США отправила Зеленского и его «план победы» «куда подальше» и ограничилась очередным выделением экономической помощи. Британский дипломат назвал инициативу украинского лидера «списком покупок, а не стратегией».
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