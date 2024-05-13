В США прокомментировали удар ВСУ по Белгороду

Фото: РИА Новости
Американский политолог и бывший офицер армии США Скотт Беннет прокомментировал обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает издание «Известия».
Беннетт назвал атаку ВСУ на Белгород чистейшим безумием и подчеркнул, что она показала «истинный характер украинских террористов».
Военный добавил, что украинские власти осознают ограниченность времени. По его словам, нападение на Белгород – это попытка запугать Москву и вынудить ее к переговорам.
Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился. На данный момент известно о тринадцати жертвах.
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«Прямо перед зданием находится детская игровая площадка. Никакой заботы о мирных жителях или детях. Ими движет слепое безумие, ненависть и настоящий психоз. Эта украинская атака связана с полным безумием», – заявил он.
Военный добавил, что украинские власти осознают ограниченность времени. По его словам, нападение на Белгород – это попытка запугать Москву и вынудить ее к переговорам.
Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился. На данный момент известно о тринадцати жертвах.
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Александр Климов