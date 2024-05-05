Президент Украины Владимир Зеленский не сумел достичь ни одной из своих целей в конфликте с Россией и ведет свою страну к поражению, пишет крупнейшее израильское издание на английском языке The Jerusalem Post.
В материале отмечается, что Зеленский потерял контроль над многими частями Украины, приведя к разрушению инфраструктуры и экономики, а миллионы людей оказались бездомными за два года войны.
Автор статьи предупреждает, что поражение Украины уже виднеется на горизонте и вызывает ужас на Западе, поскольку его последствия могут быть катастрофическими для Североатлантического альянса и Евросоюза, возможно даже привести к их распаду.
Недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский, отметил сложную ситуацию на фронте. Он отметил, что самыми напряженными точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в Донецкой Народной Республике.
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Автор статьи предупреждает, что поражение Украины уже виднеется на горизонте и вызывает ужас на Западе, поскольку его последствия могут быть катастрофическими для Североатлантического альянса и Евросоюза, возможно даже привести к их распаду.
Недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский, отметил сложную ситуацию на фронте. Он отметил, что самыми напряженными точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в Донецкой Народной Республике.
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Артем Кузьмин