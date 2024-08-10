Минобороны Украины планирует создание онлайн-военкомата

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Министерство обороны Украины планирует превратить приложение для обновления учетных данных «Резерв+» в онлайн-военкомат. Об этом сообщила заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко, передает украинское информационное агентство УНН.
По ее словам, этот сервис позволит военнообязанным студентам подать заявление на отсрочку от мобилизации.
Как пояснила Черногоренко, частично сервис будет доступен начиная с осени.
Ранее в июле Министерство обороны Украины заявило о повышении темпов роста мобилизации после принятия соответствующего закона.
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«Думаем запустить онлайн-рекрутинг, если человек хочет мобилизоваться добровольно, а также отсрочку для многодетных семей и студентов. Вообще у нас идея в том, чтобы сделать "Резерв+" онлайн-ТЦК (аналог российского военкомата), – объяснила она.
Как пояснила Черногоренко, частично сервис будет доступен начиная с осени.
Ранее в июле Министерство обороны Украины заявило о повышении темпов роста мобилизации после принятия соответствующего закона.
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Александр Климов