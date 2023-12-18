В США раскрыли финал для Украины в конфликте с Россией

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Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор выразил свои предположения о возможных последствиях конфликта между Украиной и Россией на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
«Единственное, что может произойти в этой ситуации, — это возможное продолжение наступления со стороны русских. Пора начать диалог», — призвал Макгрегор.Читайте также:
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