В США раскрыли финал для Украины в конфликте с Россией

Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ГУУ ИЭФ Светлана Сазанова в интервью агентству «Прайм» предупредила о возможной обязанности установки газоанализаторов в жилых помещениях россиян для обнаружения утечек. Она отметила, что это может привести к включению новой опции в счета за коммунальные услуги.