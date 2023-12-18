Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Американский журналист Саагар Энджети заявил, что США в связи с провальной политикой Вашингтона следует оставить Украину. Об этом он сказал в эфире программы Breaking Points.
Ведущий подчеркнул, что США потратили впустую миллиарды долларов.
Он также назвал политику Соединённых Штатов в отношении Украины «катастрофическим провалом». Обозреватель считает, что НАТО стала слабее, чем до начала СВО.
Читайте также:
Американский разведчик указал на большие потери ВСУ из-за некомпетентности Киева
Пленный командир ВСУ Креховецкий пригласил российских бойцов на шашлык
Трамп обвинил США в ситуации на Ближнем Востоке
«Это всего лишь последнее в череде стратегических поражений со времен Вьетнама. Очевидно, пришло время попробовать что-то совсем другое», — добавил Энджети.
Читайте также:
Американский разведчик указал на большие потери ВСУ из-за некомпетентности Киева
Пленный командир ВСУ Креховецкий пригласил российских бойцов на шашлык
Трамп обвинил США в ситуации на Ближнем Востоке
Диана Аванесян