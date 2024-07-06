Болгария на саммите НАТО выступит за мирные переговоры между Россией и Украиной

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Болгария на саммите НАТО выступит за начало мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом со ссылкой на местное агентство Novinite сообщает Brief. Указывается, что и.о. премьера Болгарии Димитар Главчев рассчитывает на диалог между Москвой и Киевом.
Болгарский премьер также добавил, что его страна готова выступить посредником в переговорах. При этом отмечается, что данные переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы появились условия для начала переговоров по Украине. С такой инициативой он прибыл накануне, 5 июля, на переговоры с президентом РФ Владимиром Путины в Москву. До этого Орбан выступал в Киеве с тем же предложением, однако Зеленский отказался от прекращения огня.
По возвращению из столицы России премьер Венгрии столкнулся с критикой от покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Политик написал ему, что Совет Евросоюза не разрешал Орбану приезжать в Москву от имени всего ЕС. В ответ венгерский лидер заявил, что «бред брюссельских бюрократов» мешает добиться мира на Украине, а все усилия в эту сторону не дают результатов.
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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы появились условия для начала переговоров по Украине. С такой инициативой он прибыл накануне, 5 июля, на переговоры с президентом РФ Владимиром Путины в Москву. До этого Орбан выступал в Киеве с тем же предложением, однако Зеленский отказался от прекращения огня.
По возвращению из столицы России премьер Венгрии столкнулся с критикой от покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Политик написал ему, что Совет Евросоюза не разрешал Орбану приезжать в Москву от имени всего ЕС. В ответ венгерский лидер заявил, что «бред брюссельских бюрократов» мешает добиться мира на Украине, а все усилия в эту сторону не дают результатов.
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Данил Пономарев