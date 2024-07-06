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Болгария на саммите НАТО выступит за мирные переговоры между Россией и Украиной

06 июля 2024, 02:01
Фото: iStock/valio84sl

Фото: iStock/valio84sl

Болгария на саммите НАТО выступит за начало мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом со ссылкой на местное агентство Novinite сообщает Brief. Указывается, что и.о. премьера Болгарии Димитар Главчев рассчитывает на диалог между Москвой и Киевом.
Болгарский премьер также добавил, что его страна готова выступить посредником в переговорах. При этом отмечается, что данные переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы появились условия для начала переговоров по Украине. С такой инициативой он прибыл накануне, 5 июля, на переговоры с президентом РФ Владимиром Путины в Москву. До этого Орбан выступал в Киеве с тем же предложением, однако Зеленский отказался от прекращения огня.



По возвращению из столицы России премьер Венгрии столкнулся с критикой от покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Политик написал ему, что Совет Евросоюза не разрешал Орбану приезжать в Москву от имени всего ЕС. В ответ венгерский лидер заявил, что «бред брюссельских бюрократов» мешает добиться мира на Украине, а все усилия в эту сторону не дают результатов.

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Имеем право выбирать друзей: в Сербии отказались выполнять требования Евросоюза
06 июля 2024, 01:46

Фото: iStock/rarrarorro

Европейский Союз не имеет права требовать от Сербии введения санкций в отношении России, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, передает РИА Новости.
«От нас требуют согласиться с тем, что границы каждой страны – святыня, и Украины – святыня, а границы Сербии – вопрос договора членов ЕС и НАТО. Сербия – малое государство, но не настолько малое, чтобы отказаться от самой себя и своего права выбирать друзей», – заявил он.

Ранее Вулин отметил, что Сербия не поддержит западные санкции в отношении России во избежании потери друга.

По его словам, к многочисленным условиям вступления Сербии в Евросоюз добавляется необходимость введения антироссийских санкций. Он заявил, что если Белград пойдет на это и откажется от своего «исторически самого надежного друга», ЕС выдвинет условие упразднения Республики Сербской и Боснии и Герцеговине, а затем потребует признания Косово.

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#сербия
#россия
#евросоюз
#санкции
#нато
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Жители Турции запечатлели в небе падающий метеорит
Космическое агентство Турции: жители Стамбула заметили падающий в небе метеорит
06 июля 2024, 01:26

Фото: iStock/ClaudioVentrella

Жители Стамбула и других населенных пунктов Турции зафиксировали падающий в небе метеорит, передает космическое агентство страны.
«Метеорит, который наблюдали в небе этой ночью из различных точек Турции, вызвал восторг», – отметили в ведомстве.

Пользователи социальных сетей опубликовали множество видеороликов инцидента. Метеорит обнаружили в субботу вечером, 6 июля, из Стамбула, Бурсы и других городов северной части Турции.

В сентября 2023 года на юго-востоке Турции также упал крупный метеорит. Небесное тело могли наблюдать жители сразу нескольких городов, включая Газиантеп, Малатью, Эрзурум и другие.

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#турция
#соцсети
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Орбана включили в базу украинского «Миротворца»
Украина внесла премьера Венгрии Орбана в базу «Миротворца» за встречу с Путиным
06 июля 2024, 01:03

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Премьер-министр Виктор Орбан был включен в базу данных украинского «Миротворца» за визит в Москву. Политику выдвинули обвинения в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и назвали «антиукраинским пропагандистом», сообщает RT.
«Распространение нарративов кремлевской пропаганды. Манипулирование общественно значимой информацией. Шантажист», – передает RT зафиксированную в карточке политика информацию.

Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским лидером «в рамках мирной миссии». Европейский Союз выразил недовольство этим визитом.

Ранее, 2 июля, премьер-министр Венгрии прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Путин сказал, что между ним и Орбаном состоялся полезный разговор. Он отметил, что в основе двусторонних отношений между Россией и Венгрией лежат здоровый прагматизм и взаимные интересы.

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#украина
#владимир путин
#москва
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#венгрия
#виктор орбан
#евросоюз
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Избирком: завершился второй тур внеочередных выборов президента Ирана
06 июля 2024, 01:00

Фото: istockphoto/bizoo_n

В Иране завершился второй тур внеочередных выборов президента. Как сообщает агентство Mehr со ссылкой на Наблюдательный совет, избирательные участки закончили работу, но те, кто пока остался внутри, еще могут проголосовать.
На внеочередных выборах президента Ирана граждане могут отдать свой голос за одного из двух кандидатов – реформатора Масуда Пезешкиана или консерватора Саида Джалили. В начальном туре первый претендент набрал 10,4 млн из 24,5 засчитанных голосов, второй – на 1 млн меньше.

Избирком Ирана три раза подряд продлевал время окончания голосования с изначальных 18.00, чтобы успели проголосовать те, кто не сделал этого в течение дня. Глава ведомства Мохсен Эслами заявил, что явка преодолела значение в 40%, что выше явки первого тура.

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#иран
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#голосование
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«Квартал 95» открестился об сбежавшего из Украины актера
«Квартал 95» открестился об сбежавшего из Украины в США актера
06 июля 2024, 00:39

Фото: iStock/inewsistock

Студия президента Украины Владимира Зеленского «Квартал 95» открестилась от актера Руслану Ханумака, сбежавшего из страны в Соединенные Штаты, передает издание «Страна».
Представители творческого объединения заявили, что Ханумак не числится штатным сотрудником, они работали с ним на условиях договоров заказа.

«С 2021 года у студии нет с Ханумаком никаких отношений», – указали там.

О бегстве 34-летнего артиста стало известно 4 июля. Комментируя свой отъезд, Ханумак заявил, что покинул страну на законных основаниях. По его словам, он был объявлен непригодным к военной службе из-за астмы. Актер добавил, что не покинула бы Украину, если бы ребенок был в стране.

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#владимир зеленский
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Украина договорилась с Молдавией о поставках электроэнергии в обмен на газ
Молдавия и Украина договорились о поставках электроэнергии в обмен на газ
06 июля 2024, 00:33

Фото: iStock/Nabil Kamara

Кишинев и Киев договорились поставлять электроэнергию в обмен на газ, сообщило МИД Молдавии.
По данным ведомства, соглашение было достигнуто на встрече министров иностранных дел Украины, Молдавии и Румынии в Кишиневе.

«Республика Молдова выразила готовность обеспечить электроснабжение Украины в рамках обмена газа на электроэнергию», – подчеркивается в сообщении.

Ожидается, что Молдова разместит энергоблоки на своей территории, используя для этих целей природный газ, поставляемый Украиной.

«Стороны будут искать решение, позволяющее сделать газовую инфраструктуру коммерчески надежной», – отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что украинские энергоемкие предприятия вынуждены сократить или закрыть производство из-за высоких цен на электроэнергию в связи с решением украинских властей импортировать 80 процентов электроэнергии.

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#электроэнергия
#румыния
#кишинёв
#мид
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США на саммите НАТО объявят о новых шагах по усилению украинской системы ПВО
06 июля 2024, 00:22

Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu

США объявят о новых мерах по укреплению системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины на саммите НАТО в Вашингтоне, передает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
«Среди прочего США также объявят новые шаги, нацеленные на укрепление военного потенциала и системы противовоздушной обороны Украины», – подчеркнул чиновник.

По словам источника, речь идет об «исторических и далеко идущих шагах», но он не уточнил, предполагает ли это передачу Киеву новых систем ПВО Patriot.

Напомним, саммит НАТО состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Белого дома Джо Байденом на полях саммита альянса в Вашингтоне в среду.

До этого Зеленский и Байден подписали 10-летнее соглашение по безопасности. В соответствии с ним в случае «нападения или угрозы такового против Украины» высокопоставленные лица двух стран встретятся в течение суток, чтобы обсудить ответные меры.

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FP: Присоединение Таиланда и Малайзии к союзу БРИКС пошатнет влияние США
06 июля 2024, 00:18

Фото: iStock/wimagine

После того, как к союзу БРИКС присоединиться Таиланд и Малайзия – представители Юго-Восточной Азии, влияние США в этом жизненно важном регионе пошатнется, что должно настораживать Вашингтон. Об сообщается в статье журнала Foreign Policy.
«Жизненно важный регион на Глобальном Юге — Юго-Восточная Азия — долгое время отсутствовал в БРИКС. <…> Это выигрышно с точки зрения многополярности в противовес блоковости», — отмечают в издании.
В статье поясняют, что хоть страны Глобального Юга нельзя, за исключение Ирана, назвать врагами США, в БРИКС их привлекают два обстоятельства: устранение нарушений в мировом порядке Вашингтона, который поставил их в невыгодное положение, а также неопределенность в мире из-за тающей мощи США. Все это не только ослабит американское влияние в регионе, но и усилит дедолларизацию, так как и БРИКС, и Юго-Восточной Азии это выгодно, утверждает автор статьи.

«БРИКС достигает зрелости, и это означает растущую способность Глобального Юга включаться и утверждать себя в разговоры о будущем мирового порядка. Расширение БРИКС в Юго-Восточную Азию еще больше усилит стремление к реформам и многополярности», — резюмируют в Foreign Policy.
С начала 2024 Россия стала председателем БРИКС до конца года. За это время к союзу, помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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#египет
#иран
#юар
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В Белом доме анонсировали встречу Байдена и Зеленского на полях саммита НАТО
06 июля 2024, 00:14

Фото: сайт Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидеров Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вашингтоне, передает ТАСС, ссылаясь на чиновника из Белого дома.
Они проведут встречи с 20 союзниками и партнерами, подписавшими двусторонние соглашения о безопасности с Украиной.

Ранее Зеленский и Байден подписали 10-летнее соглашение по безопасности. В соответствии с ним в случае «нападения или угрозы такового против Украины» высокопоставленные лица двух стран встретятся в течение суток, чтобы обсудить ответные меры.

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