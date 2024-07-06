В США раскрыли, к чему готовится Зеленский

Фото: сайт Кремля
Украинского лидера Владимира Зеленского ожидает снижение поддержки от его западных союзников в преддверии президентских выборов в США в этом году. Об этом пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.
По словам Малли, Зеленский настороженно следит за событиями в мире и готовится к возможному переизбранию Трампа. Корреспондент отметил, что украинский президент в последнее время наблюдал за выборами в Европейский парламент, парламентскими выборами во Франции и за предвыборными дебатами между американским лидером Джо Байденом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.
Малли подчеркнул, что Трамп, в случае своей победы, может пересмотреть текущую политику Штатов в отношении Украины и роль Вашингтона в Североатлантическом альянсе.
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