ВС РФ ударили по энергосистеме и складу ВСУ в районе НИИ в Сумах

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ВС РФ этой ночью ударили в Сумах по энергосистеме города и складу с боеприпасами в районе НИИ, пишет РИА Новости.
Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ВСУ ночью заявили о ряде взрывов в Сумах, после чего в областном центре и других городах возникли перебои со светом.
По сообщению местных властей, целью ударов стали объекты энергетической инфраструктуры. Как рассказал Лебедев, на этих производствах в подземных бункерах снаряжали ракеты для РСЗО. По его мнению, в ракеты, подготовленные к погрузке, попал дрон.
Он добавил, что также ночью были сообщения о проблемах с электроснабжением Харькова. В настоящее время электричество в Сумах и большей части Харькова отсутствует.
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По сообщению местных властей, целью ударов стали объекты энергетической инфраструктуры. Как рассказал Лебедев, на этих производствах в подземных бункерах снаряжали ракеты для РСЗО. По его мнению, в ракеты, подготовленные к погрузке, попал дрон.
Он добавил, что также ночью были сообщения о проблемах с электроснабжением Харькова. В настоящее время электричество в Сумах и большей части Харькова отсутствует.
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Алёна Самарева