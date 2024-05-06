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ВС РФ ударили по энергосистеме и складу ВСУ в районе НИИ в Сумах

06 мая 2024, 07:14
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

ВС РФ этой ночью ударили в Сумах по энергосистеме города и складу с боеприпасами в районе НИИ, пишет РИА Новости.
Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ВСУ ночью заявили о ряде взрывов в Сумах, после чего в областном центре и других городах возникли перебои со светом.

По сообщению местных властей, целью ударов стали объекты энергетической инфраструктуры. Как рассказал Лебедев, на этих производствах в подземных бункерах снаряжали ракеты для РСЗО. По его мнению, в ракеты, подготовленные к погрузке, попал дрон.



Он добавил, что также ночью были сообщения о проблемах с электроснабжением Харькова. В настоящее время электричество в Сумах и большей части Харькова отсутствует.

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Российский снайпер уничтожил в зоне СВО бойца с каской СС
06 мая 2024, 06:35

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российский снайпер уничтожил украинского бойца в каске с символикой СС, передает информационное агентство ТАСС.
«Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на которой были нарисованы руны СС», — рассказал он.

Снайпер добавил, что забрал шлем убитого солдата в качестве доказательства.

Ранее группа депутатов бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявила, что распространение националистических идей на Украине, в том числе прославление украинского националиста Степана Бандеры, угрожает демократии в стране. По мнению политиков, «украинский национализм ставит под угрозу украинскую демократию и по сей день».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно об еще одной цели СВО
06 мая 2024, 04:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россия еще до объявления США знала, что Париж тайно отправляет военных для участия в конфликте на Украине на стороне Вооруженных сил республики (ВСУ), заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он добавил, что в связи со сложившейся ситуацией у российской армии появились новая цель для достижения в рамках специальной военной операций, передает NEWS.ru.
Депутат подчеркнул, что новая цель – наемники – легитимна и ранее по ним уже применялось высокогорное оружие в зоне боевых действий.

«Нам и так прекрасно было известно о том, что Франция направляет на Украину своих военных, правда, делает это тайно, предварительно увольняя их из армии и снабжая легендами, будто бы это медики или добровольцы, прибывшие с гуманитарной помощью», – отметил Журавлев.

Депутат считает, что на самом деле все эти граждане приехали на Украину для участия в боевых действиях. Он напомнил, что 14 января в Харькове в результате российских ракетных ударов было уничтожено целое подразделение таких наемников. Всего за все время конфликта в зоне СВО было уничтожено 147 французских наемников.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией». По словам дипломата, политик пытается занять лидирующее положение в Европе.

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#харьков
#наемники
#франция
#польша
#сша
#сво
#россия
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Харьков и Сумская область остались без электричества после взрывов
«Общественное»: Харьков и Сумская область остались без света после взрывов
06 мая 2024, 02:41

Фото: iStock/happyphoton

В ряде районов Харькова и Сумской области исчез свет после взрывов, передает ​Telegram-канал украинского издания «Общественное».
Электричество было отключено в Сумах, Лебединье, Белополье и Ахтырке. Аналогичные проблемы были зафиксированы в некоторых районах Харькова.

Ранее в Сумах прогремели два взрыва. В регионе была объявлена воздушная тревога.

В субботу, 4 мая, в Харькове в течение дня прогремело четыре взрыва. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе российского беспилотника по объектам гражданской инфраструктуры в Основянском районе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#взрыв
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#владимир путин
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Шойгу заявил о продвижении войск на красноармейском направлении
06 мая 2024, 01:38

Фото: iStock/Evgeny555

Российские войска успешно продвигаются в направлении Красноармейска Луганской народной республики (ЛНР), заявил министр обороны России Сергей Шойгу в Telegram-канале ведомства.
«Подразделения бригады успешно вели боевые действия на черниговском направлении, с честью и доблестью участвовали в освобождении Лисичанска, действовали на направлении главного удара в населенном пункте Авдеевка», – отметили в министерстве.

Шойгу отметил успешность продвижения бойцов. В частности, они освободили населенный пункт Бердичи.

За проявленное мужество двое военнослужащих были удостоены звания Героя России, а около 10 000 солдат были награждены государственными и ведомственными знаками.

Ранее, 5 мая, Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска освободили село Очеретино в Донецкой народной республике.

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На северо-востоке Украины произошел взрыв
В городе Сумы на северо-востоке Украины прозвучал взрыв
06 мая 2024, 01:20

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв, передает Telegram-канал «Общественное».
«В Сумах были слышны звуки взрыва», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в некоторых районах города отключено электричество.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Харькове, Сумах и Николаеве ранее была объявлена тревога.

Ранее в Харькове был слышен взрыв, который, вероятно, произошел за пределами города.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#воздушная тревога
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#владимир путин
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Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье
05 мая 2024, 23:11

Фото: iStock/trikolor

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы, передает в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Запорожье», – сообщается в публикации украинского издания.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошел взрыв в жилом квартале.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#взрыв
#харьков
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#владимир путин
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Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут вместе искать выход из украинского кризиса
05 мая 2024, 20:58

Фото: ООН

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай вместе с Францией и другими партнёрами намерен искать пути решения конфликта на Украине, передает РИА Новости.
В колонке для французского издания «Фигаро» он подчеркнул свою надежду на скорое возвращение мира и стабильности в Европу, выразив готовность сотрудничать с Францией и всем международным сообществом для разрешения кризиса.

Он также подчеркнул, что Китай не является стороной конфликта на Украине и всегда придерживался конструктивного подхода к мирному урегулированию.

Си Цзиньпин напомнил о своих призывах к соблюдению принципов Устава ООН, уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также недопустимости применения ядерного оружия. Председатель КНР прибыл во Францию в воскресенье и останется там до среды.

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#теракт
#соболезнования
#оон
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Раскрыто преимущество, которое получили ВС РФ после освобождения Очеретино
Освобождение Очеретино позволит усилить огневое давление на две трассы снабжения
05 мая 2024, 19:29

Фото: iStock/vadimrysev

Освобождение посёлка Очеретино позволит усилить огневое давление на две трассы снабжения ВСУ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.
«Освобождение поселка Очеретино под Авдеевкой позволяет усилить огневое давление на две трассы снабжения украинских сил», — пишет агентство, ссылаясь на свои источники.

5 мая в Министерств обороны РФ сообщили, что российские силы полностью освободили посёлок Очеретино в Донецкой области. Теперь главная точка боевых действий на этом направлении — город Часов Яр. Когда ВС РФ полностью освободят его, то смогут выйти на Славянск и Краматорск — главные укрепрайоны ВСУ, расположенные на Донбассе.

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#сво
#очеретино
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Швейцария пригласила на конференцию по Украине папу Римского
В Швейцарии сообщили о приглашении папы Римского на конференцию по Украине
05 мая 2024, 19:27

Фото: iStock/william87

Президент Швейцарии Виола Амерд заявила, что пригласила Папу Римского Франциска на швейцарскую конференцию по Украине. Об этом сообщает местная газета Blick.
«Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень поддерживает мирную конференцию», — отметила Амерд.
Ранее она объявила о приглашении партнеров РФ по БРИКС на эту конференцию. По ее словам, приглашения были направлены Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР на прошлой неделе.

Президент подчеркнула, что успех конференции будет определяться широким международным участием и нахождением общих точек зрения при обсуждении гуманитарной ситуации, ядерной безопасности, продовольственной безопасности и грузоперевозок.

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