Сенатор Кастюкевич назвал попытки ВСУ форсировать Днепр билетом в один конец

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko
Попытки ВСУ форсировать Днепр станут билетом в один конец, пишет РИА Новости.
Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Он отметил, что российские военные активно обороняют левый берег. Они бьют по военным объектам, скоплению техники и артиллерии ВСУ на правобережье.
В воскресенье ВС РФ взяли под полный контроль Очеретино в ДНР. По информации Минобороны РФ, населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».
Так, российская армия улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад украинских боевиков в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское в ДНР.
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В воскресенье ВС РФ взяли под полный контроль Очеретино в ДНР. По информации Минобороны РФ, населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».
Так, российская армия улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад украинских боевиков в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское в ДНР.
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Алёна Самарева