ВСУ предрекли скорую потерю Кисловки

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ВСУ уже утром должны будут признать потерю контроля над поселком Кисловка. Об этом военный эксперт Борис Рожин написал в своем телеграм-канале.
«Противник на утро признает полную потерю поселка Кисловка на Сватово-Купянском направлении. Чуть ранее российские войска освободили поселок Котляровка», — написал эксперт.
Он также указал на то, что российская армия продолжает наступление в зоне СВО.
Прежде стало известно об освобождении ВС РФ поселка Очеретино в ДНР. Информацию об этом подтвердило Минобороны РФ. По информации ведомства, самые ожесточенные бои в настоящее время идут в Часове Яре.
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Анастасия Хохлова