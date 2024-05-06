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ВСУ предрекли скорую потерю Кисловки

Рожин: ВСУ утром признают полную потерю Кисловк на Сватово-Купянском направлении
06 мая 2024, 08:44
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ уже утром должны будут признать потерю контроля над поселком Кисловка. Об этом военный эксперт Борис Рожин написал в своем телеграм-канале.
«Противник на утро признает полную потерю поселка Кисловка на Сватово-Купянском направлении. Чуть ранее российские войска освободили поселок Котляровка», — написал эксперт.

Он также указал на то, что российская армия продолжает наступление в зоне СВО.



Прежде стало известно об освобождении ВС РФ поселка Очеретино в ДНР. Информацию об этом подтвердило Минобороны РФ. По информации ведомства, самые ожесточенные бои в настоящее время идут в Часове Яре.

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Партию современных танков Т-90М «Прорыв» отправили в зону спецоперации — видео
06 мая 2024, 09:02

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Ростех отправил в армию очередную партию современных танков.
Об этом корпорация сообщила в своём Telegram-канале. Уралвагонзавод отправил очередной эшелон танков Т-90М «Прорыв» в армию в преддверии Дня Победы. Неделю назад предприятие отгрузило партию Т-72Б3М.
Как пишет корпорация, Т-90М — это самая совершенная машина в семействе Т-90, которая по праву может считаться новой боевой машиной. Кроме этого, она наиболее приспособлена к условиям современного боя. Танк более современный в том числе благодаря всеракурсной защите и всесуточной высокоавтоматизированной системе управления огнем.

По данным Ростеха, эта линейка самая многочисленная воюющая боевая единица в мире в классе основных боевых танков. У них колоссальные резервы для модернизации, которые не исчерпаны и по сегодняшний день.

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#спецоперация
#ростех
#танки
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 <span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span> Как пишет корпорация, Т-90М — это самая совершенная машина в семействе Т-90, которая по праву может считаться новой боевой машиной. Кроме этого, она наиболее приспособлена к условиям современного боя. Танк более современный в том числе благодаря всеракурсной защите и всесуточной высокоавтоматизированной системе управления огнем. По данным Ростеха, эта линейка самая многочисленная воюющая боевая единица в мире в классе основных боевых танков. У них колоссальные резервы для модернизации, которые не исчерпаны и по сегодняшний день. Читайте также:Новый танк «мангал» ВС России с защитой против дронов и мин показали на видео ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой Российские бойцы уничтожили очередной танк Abrams в зоне спецоперации "/>
МИД Белоруссии: взрывчатку, перебрасываемую с Украины, могут применять против РФ
06 мая 2024, 08:56

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Глава белорусского МИД Сергей Алейник заявил, что оружие и взрывчатка, перебрасываемые с территории Украины в Белоруссию, могут быть использованы и против РФ. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Алейника, на сегодняшний день сфера враждебных устремлений во многом нацелена не только на Беларусь, но и на Россию. Глава белорусского МИД отметил, что за текущий и прошлый год было пресечено сорок каналов перевозки оружия и взрывчатки на территорию Республики Беларусь с Украины.

Политик подчеркнул, что это не может не вызывать обеспокоенность. Он заключил, что КГБ Белоруссии обезвредило двадцать человек, которые планировали совершить террористический акт.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#белоруссия
#оружие
#украина
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Французский иностранный легион понес первые потери на Украине у Часова Яра
06 мая 2024, 08:43

Фото: istockphoto/zabelin

В боях у Часова Яра наемники из французского иностранного легиона понесли первые потери.
По данным военкора Бориса Рожина, они могли составить до семи человек. Незадолго до этого появилась информация о стычках российских десантников с военными из Германии и Франции, в том числе, из Иностранного легиона.

Как отметил Рожин, это уже не «тик-токеры», которые приезжали на Украину заработать, а при первой угрозе убегали с позиций, собирали чемоданы и уезжали обратно.

По его словам, в настоящее время в бой вступили подготовленные, высокомотивированные бойцы. Иначе говоря, профессиональные военнослужащие стран НАТО.

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#украина
#франция
#наемники
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Появилось видео нового российского танка с защитой против дронов и мин
Новый танк «мангал» ВС России с защитой против дронов и мин показали на видео
06 мая 2024, 08:15

Фото: iStock/Longfin Media

Видеозапись с новым образцом российского танка «мангал», оснащенного защитой против дронов, впервые опубликована в телеграм-канале «Военный Осведомитель».
На кадрах демонстрируется ход техники со стороны и внутри.

Корпус танка Т-72 защищен решётками с установкой РЭБ, позволяющей противостоять беспилотникам противника.



Авторы портала не уточнили, где было снято видео, однако по информации издания «Страна», похожая российская техника была замечена в зоне СВО во время штурмовых операций ВС РФ.

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#видео
#техника
#сво
#вс рф
#танк
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Володин: мобилизация спрятавшихся в странах ЕС украинцев сорвалась
06 мая 2024, 07:42

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Мобилизация граждан Украины, прятавшихся в странах Евросоюза, сорвалась, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. По его словам, сегодня перед ЕС относительно передачи Киеву граждан Украины, уклоняющихся от призыва, стоит вопрос, где поставить запятую в предложении «выдворить нельзя оставить».

Он отметил, что беженцы из Украины становятся все более опасной проблемой для Европы. Она может перерасти в новый миграционный кризис. Так, если страны Евросоюза примут решение о передаче Киеву украинских граждан призывного возраста, это приведет к беспорядкам.

Однако вместо принятия конструктивного решения руководство ЕС решило ничего не делать, отметил он. Володин уверен, что любые действия стран Европы в этой области, будут иметь для них последствия.

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#вячеслав володин
#всу
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ВС РФ ударили по энергосистеме и складу ВСУ в районе НИИ в Сумах
06 мая 2024, 07:14

Фото: iStock/Leonid Ikan

ВС РФ этой ночью ударили в Сумах по энергосистеме города и складу с боеприпасами в районе НИИ, пишет РИА Новости.
Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ВСУ ночью заявили о ряде взрывов в Сумах, после чего в областном центре и других городах возникли перебои со светом.

По сообщению местных властей, целью ударов стали объекты энергетической инфраструктуры. Как рассказал Лебедев, на этих производствах в подземных бункерах снаряжали ракеты для РСЗО. По его мнению, в ракеты, подготовленные к погрузке, попал дрон.

Он добавил, что также ночью были сообщения о проблемах с электроснабжением Харькова. В настоящее время электричество в Сумах и большей части Харькова отсутствует.

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#вс рф
#всу
#спецоперация
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Российский снайпер уничтожил в зоне СВО бойца с каской СС
06 мая 2024, 06:35

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российский снайпер уничтожил украинского бойца в каске с символикой СС, передает информационное агентство ТАСС.
«Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на которой были нарисованы руны СС», — рассказал он.

Снайпер добавил, что забрал шлем убитого солдата в качестве доказательства.

Ранее группа депутатов бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявила, что распространение националистических идей на Украине, в том числе прославление украинского националиста Степана Бандеры, угрожает демократии в стране. По мнению политиков, «украинский национализм ставит под угрозу украинскую демократию и по сей день».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#нацизм
#украина
#германия
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Стало известно об еще одной цели СВО
06 мая 2024, 04:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россия еще до объявления США знала, что Париж тайно отправляет военных для участия в конфликте на Украине на стороне Вооруженных сил республики (ВСУ), заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он добавил, что в связи со сложившейся ситуацией у российской армии появились новая цель для достижения в рамках специальной военной операций, передает NEWS.ru.
Депутат подчеркнул, что новая цель – наемники – легитимна и ранее по ним уже применялось высокогорное оружие в зоне боевых действий.

«Нам и так прекрасно было известно о том, что Франция направляет на Украину своих военных, правда, делает это тайно, предварительно увольняя их из армии и снабжая легендами, будто бы это медики или добровольцы, прибывшие с гуманитарной помощью», – отметил Журавлев.

Депутат считает, что на самом деле все эти граждане приехали на Украину для участия в боевых действиях. Он напомнил, что 14 января в Харькове в результате российских ракетных ударов было уничтожено целое подразделение таких наемников. Всего за все время конфликта в зоне СВО было уничтожено 147 французских наемников.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией». По словам дипломата, политик пытается занять лидирующее положение в Европе.

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#красноармейск
#украина
#харьков
#наемники
#франция
#польша
#сша
#сво
#россия
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Харьков и Сумская область остались без электричества после взрывов
«Общественное»: Харьков и Сумская область остались без света после взрывов
06 мая 2024, 02:41

Фото: iStock/happyphoton

В ряде районов Харькова и Сумской области исчез свет после взрывов, передает ​Telegram-канал украинского издания «Общественное».
Электричество было отключено в Сумах, Лебединье, Белополье и Ахтырке. Аналогичные проблемы были зафиксированы в некоторых районах Харькова.

Ранее в Сумах прогремели два взрыва. В регионе была объявлена воздушная тревога.

В субботу, 4 мая, в Харькове в течение дня прогремело четыре взрыва. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе российского беспилотника по объектам гражданской инфраструктуры в Основянском районе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#харьков
#сво
#владимир путин
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