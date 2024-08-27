Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин не поддастся на провокации НАТО. Об этом сообщил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
Так Уилкерсон прокомментировал заявление бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, что атака украинских боевиков на Курскую область была, вероятно, санкционирована разведкой Соединенных Штатов. По словам полковника, глава российского государства «слишком расчетлив и умен, чтобы использовать это как предлог для расширения конфликта».
Он заключил, что было бы здорово иметь в США кого-то хотя бы наполовину такого же рассудительного, как Путин.
Напомним, российский лидер Владимир Путин не раз говорил, что страна не собирается воевать с Североатлантическим альянсом.
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Он заключил, что было бы здорово иметь в США кого-то хотя бы наполовину такого же рассудительного, как Путин.
Напомним, российский лидер Владимир Путин не раз говорил, что страна не собирается воевать с Североатлантическим альянсом.
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Екатерина Коршунова