В США раскрыли план Байдена по Украине вплоть до президентских выборов

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Администрация американского президента Джозефа Байдена заинтересована в том, чтобы избежать эскалации конфликта на Украине вплоть до проведения выборов в стране.
Об этом пишут обозреватели журнала The American Conservative. По мнению авторов публикации, нынешние американские власти отнюдь не уверены в победе Байдена на президентских выборах. Поэтому готовы переложить всю ответственность на экс-главу Белого дома Дональда Трампа, у которого есть все шансы снова стать президентом.
Авторы материала считают, что администрация Байдена просто хочет оставить всё так, как есть, вплоть до проведения выборов осенью. Тогда либо Украина станет уже головной болью «нового-старого» президента Дональда Трампа, либо предстоит снова задуматься о возможностях мирного урегулирования. Сейчас же администрация Байдена вынуждена не допускать окончательный распад Украины, не допуская в то же время эскалации конфликта, чтобы не вызвать резкой реакции России, заключают авторы статьи.
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Александр Бойцов