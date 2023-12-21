В Польше раскрыли будущее Украины без помощи Запада

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Украина не сможет самостоятельно справиться с военным потенциалом России без поддержки западных стран. Об этом заявил польский генерал Богуслав Самол.
«Государство средних размеров, такое как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с потенциалом, которым обладает Россия», — заявил Самол в интервью Radio Wnet.
Свое мнение он объяснил тем, что ВСУ нуждаются не в нескольких десятках единиц военной техники, а в нескольких сотнях, чтобы хоть попытаться оказать армии России сопротивление. По словам Самола, Украину ожидает крайне сложное будущее из-за проблем в вопросе оказания дальнейшей поддержки странами Запада.
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