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Трамп вернулся на место покушения для организации митинга

05 октября 2024, 23:47
Фото: сайт Дональда Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вернулся в Батлер, штат Пенсильвания, , где в июле на него было совершено покушение, передает РИА Новости.
Бывший американский лидер прибыл на митинг. На этот раз охрана была значительно усилена, а за ситуацией на крыше следят снайперы.

Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля. Во время выступления бывший лидер США схватился за ухо, повалился на пол, его прикрыли агентами секретной службы. После этого бывшего главу Белого дома срочно эвакуировали.



Второе нападение произошло в сентябре. Политик находился в гольф-клубе Trump International Golf Club в городе Уэст-Палм-Бич на востоке Флориды, когда на него было совершено покушение.

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#нападение
В Армении поделились ожиданиями от партнерства с НАТО
МИД Армении: Ереван ожидает выстраивания более прочного партнерства с НАТО
05 октября 2024, 23:13

Фото: iStock/vistoff

Министерство иностранных дел Армении выразило надежду на партнерство с НАТО. Заявление ведомства было опубликовано в социальной сети X.
По словам представителей министерства, Армения надеется на укрепление партнерства с Североатлантическим альянсом.

«Тридцать лет назад Армения присоединилась к "Партнерству во имя мира", что обозначило важный моментом в ее оборонном и политическом взаимодействии», – отмечается в сообщении.

В министерстве также заявили, что Армения привержена углублению и укреплению сотрудничества с альянсом, ориентируясь на общие ценности и интересы.

Ранее председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, заявил, что Запад вынуждает Армению выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и увеличивает ее зависимость от НАТО.

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#армения
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#снг
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«Драка с полицией и водометы»: чем закончилась мирная акция в поддержку Палестины в Риме
Мирная акция в поддержку Палестины в Риме обернулась дракой с полицией и арестом
05 октября 2024, 22:19

Фото: istock/TheaDesign

Мирная акция в поддержку Палестины в Риме 5 октября переросла в столкновение с полицией. В результате беспорядков пострадали 24 полицейских и 3 манифестанта, задержали около 40 человек. Об этом сообщает новостной канал RAI News 24.
Несмотря на то, что власти не дали разрешение на проведение митинга, манифестанты все равно вышли на улицы. Мирная акция была запланирована по случаю годовщины нападения ХАМАС на Израиль, 7 октября.

Представители палестинской общины и их сторонники собрались около пирамиды Цестия в центре Рима. Всего в акции приняли участие около 7000 человек. Митингующие скандировали требование «остановить геноцид» и выкрикивали оскорбления в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По оценке итальянских журналистов, все шло мирно, пока группа протестующих не попыталась прорвать окружение полиции. Для разгона толпы пропалестинских активистов применили водометы.

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#митинг
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#драка
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Россия в Гаагском суде требует отклонить притязания Украины на Азовское море и Керченский пролив
Россия в Гааге требует отклонить требования Украины по иску о морских правах
05 октября 2024, 21:34

Фото: istock/Ekaterina Utorova

Россия просит суд в Гааге отклонить все требования Украины по иску о правах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Москва заявляет, что иск не подпадает под юрисдикцию арбитражного суда. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.
«Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами и никогда не подпадали под действие Конвенции ООН по морскому праву. Изменение статуса Керченского пролива и Азовского моря в угоду краткосрочным политическим нуждам — это путь в никуда», — цитирует заявление посла ТАСС.

По данным дипломата, в ходе слушаний в Гааге Россия представила доказательства исторической принадлежности Керченского пролива и Азовского моря.

Слушания поиску Украины в Международном арбитражном суде в Гааге проходят с 23 по 5 октября. Киев инициировал разбирательство против России еще в 2016 году.

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В США начал угасать энтузиазм по поводу военной поддержки Украины
WP: в США заметно угасает энтузиазм насчёт военной помощи Украине
05 октября 2024, 21:34

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Энтузиазм США в плане оказания поддержке Украине будет угасать на фоне конфликта на Ближнем Востоке, разочарования Белого дома в политике президента Владимира Зеленского и предстоящих выборов американского лидера. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Отмечается, что киевские власти вопринимали поездку Зеленского в США ключевым событием в укреплении поддержки Украины. Однако она не произвела резонанса в Вашингтоне. Её итог лишь усилил тревогу от неопределённости, в которой прибывает Киев. Теперь точно неизвестно, насколько долго следует ожидать продолжения поддержки США, поскольку на третий год конфликта она явно ослабевает, а внимание американских политиков всё больше обращается на эскалацию на Ближнем Востоке.

Также журналисты убеждены, что вне зависимости от того, кто одержит победу на выборах в США, поддержка Украины ослабнет с приходом нового лидера.

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МИД РФ оценил слушания в Гаагском суде по правам в Керченском проливе
МИД РФ: слушания в Гаагском суде по правам в Керченском проливе прошли успешно
05 октября 2024, 21:19

Фото: iStock/iDymax

Слушания в Международном арбитражном суде в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе завершились успешно для России, которой удалось представить свою субъективную позицию. Об этом заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин в ходе общения с журналистами.
Отмечается, что с 23 сентября по 5 октября суд проводил слушания по инициированному Киевом в 2016 году разбирательства против Москвы о правах прибрежных государств в указанных морях. Российская сторона призвала признать все украинские требования неприемлемыми и выходящими за рамки юрисдикции суда.

Кузьмин заявил, что слушания были успешны для России, поскольку удалось выразить аргументированную субъективную позицию, основанную на правовых и фактологических доказательствах.

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ЦАХАЛ: иранские ракеты попали по двум авиабазам
ЦАХАЛ подтвердил попадание иранских ракет по двум авиабазам в пустые Негев
05 октября 2024, 21:18

Фото: istock/Naeblys

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ официально признала попадание иранских ракет по двум авиабазам. Но в результате ракетного удара ни один самолет не пострадал. Об этом заявил 5 октября пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
«Были попадания по базам ВВС Неватим и Тель-Ноф, в результате чего ни один самолет и способности ВВС не пострадали. Обе базы функционируют в полную силу», — говорит Хагари.

О ракетном ударе по военной базе Нетвим в пустыне Негев сообщили иранские военные 1 октября. Позже, 2 октября, Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана, генерал-лейтенант Мохаммад Багери, заявил, что Тегеран нанес удары по двум израильским военным базам, включая Хацерим, и штаб-квартире разведывательной службы «Моссад».

Массированный ракетный удар Ирана по Израилю был 1 октября. 5 октября ЦАХАЛ заявил, чтоготовит для Ирана серьезные ответные меры.

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Стало известно, как союзники давят на Зеленского
El Pais: союзники начинают давить на Зеленского в пользу переговоров
05 октября 2024, 20:37

Союзники Киева приступают к новому этапу оказания давления на Украину и её президента Владимира Зеленского с целью договориться об окончании конфликта. Об этом сообщает испанская газета El Pais.
Отмечается, что союзники государства настаивают на завершении конфликта. Смену их отношения показало снижение поддержки Зеленского в ходе его визита в США. А многочисленные высказывания остальных партнёров Киева в сентябре указывают на необходимость провести мирные переговоры как можно скорее.

На прошлой неделе украинский лидер провёл встречу с президентом США Джо Байденом. Он пытался добиться разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Однако Белый дом не дал такого разрешения.

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#переговоры
#давление
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Антонов завершил работу в качестве посла России в США
05 октября 2024, 20:13

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Анатолий Антонов завершил работу в качества посла России в США. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российском диппредставительстве в Вашингтоне.
Отмечается, что в субботу самолёт с Анатолием Антоновым на борту вылетит в Москву 22:00 по московскому времени.

Напомним, что Антонов в качестве посла прибыл в американскую столицу 31 августа 2017 года. До этого, с 2004 по 2011 год он был главой Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. После, с 2011 по 2016 год занимал должность замминистра обороны России. А в 2016 году был назначен замминистра иностранных дел РФ.

Подчеркнём, что Антонов руководил работой посольства России в США в сложнейший период в истории отношений между странами. Особенно последние ходы характеризуются как сильнейшее обострение сотрудничества, в частности, из-за санкционных ограничений в отношении России и оказания помощи Украине.

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#политика
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Демократов беспокоит лёгкий график предвыборной кампании Харрис
Politico: демократы волнуются, что Харрис проводит мало предвыборных мероприятий
05 октября 2024, 20:12

Фото: РИА Новости/Стрингер

Представители Демократической партии США, в том числе сотрудники кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, обеспокоены тем, что она проводит слишком мало предвыборных мероприятий. Это может стоить ей победы на выборах, пишет газета Politico.
Отмечается, что беспокойство вызывает слишком лёгкий график предвыборной кампании, в сравнении с тем, что делает оппонент Харрис Дональд Трамп от Республиканской партии, который регулярно посещает штаты и проводит там выступления. Также Харрис практически полностью избегает незапланированного общения с самими избирателями и представителями СМИ.

Около двух десятков демократов убеждены, что кандидату следует активнее заниматься привлечением избирателей, которые до сих пор не определились со своим выбором.

Представители партии сравнили подход Харрис с тактикой бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, которая в 2016 году не поехала в колеблющийся штат Висконсин, что стоило ей победы в гонке против Трамп.

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#президент
#дональд трамп
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