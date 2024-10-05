Трамп вернулся на место покушения для организации митинга

Фото: сайт Дональда Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп вернулся в Батлер, штат Пенсильвания, , где в июле на него было совершено покушение, передает РИА Новости.
Бывший американский лидер прибыл на митинг. На этот раз охрана была значительно усилена, а за ситуацией на крыше следят снайперы.
Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля. Во время выступления бывший лидер США схватился за ухо, повалился на пол, его прикрыли агентами секретной службы. После этого бывшего главу Белого дома срочно эвакуировали.
Второе нападение произошло в сентябре. Политик находился в гольф-клубе Trump International Golf Club в городе Уэст-Палм-Бич на востоке Флориды, когда на него было совершено покушение.
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Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля. Во время выступления бывший лидер США схватился за ухо, повалился на пол, его прикрыли агентами секретной службы. После этого бывшего главу Белого дома срочно эвакуировали.
Второе нападение произошло в сентябре. Политик находился в гольф-клубе Trump International Golf Club в городе Уэст-Палм-Бич на востоке Флориды, когда на него было совершено покушение.
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Александр Климов