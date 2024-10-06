Трамп заявил о превращении США. в посмешище

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что страна превратилась в посмешище. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам бывшего президента, четыре года назад весь мир уважал Соединенные Штаты.
Ранее сообщалось, что президент Трамп вернулся в Батлер, в котором на нем совершено покушение в июле. На этот раз охрана была значительно усилена, а за ситуацией на крыше следят снайперы.
В сентябре американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал Дональда Трампа единственным человеком, который может спасти американскую демократию. Он предположил, что если кандидат от республиканцев проиграет, то предстоящие выборы могут стать последними.
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«А теперь они смеются над нами. Мы не можем позволить такого», – заявил политик.
Ранее сообщалось, что президент Трамп вернулся в Батлер, в котором на нем совершено покушение в июле. На этот раз охрана была значительно усилена, а за ситуацией на крыше следят снайперы.
В сентябре американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал Дональда Трампа единственным человеком, который может спасти американскую демократию. Он предположил, что если кандидат от республиканцев проиграет, то предстоящие выборы могут стать последними.
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Александр Климов