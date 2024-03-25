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В США раскрыли сроки голосования Конгресса США о помощи Украине

Маккол: Голосование Конгресса о помощи Украине будет проведено после Пасхи
25 марта 2024, 05:26
Фото: iStock/Wallentine

Фото: iStock/Wallentine

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон проведет голосование по вопросу о помощи Украине 31 марта, после Пасхи, которую отметят западные христианские конфессии, сообщил председатель комитета по внешней политике палаты представителей Майкл Маккол, передает ТАСС, ссылаясь на CBS.
«Он [Джонсон] привержен тому, чтобы вынести это в палату после Пасхи. Мы работаем над этим», – отметил он.

По словам Маккола, он надеется, что помощь украинской стороне будет одобрена как можно скорее.


Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны отказаться от безвозмездной помощи Украине и вместо этого предоставить Киеву кредит с условиями возврата.

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Совершившая теракт в «Крокусе» группировка пыталась устроить подобное во Франции
Президент Макрон: Террористы «Крокуса» могли готовить нападения во Франции
25 марта 2024, 16:21

Фото: сайт Кремля

Группировка «Исламское государство — Хорасан»* (*признана террористической и запрещена в Российской Федерации) пыталась совершить нападения на территории Франции в последние месяцы, заявил президент республики Эммануэль Макрон. Трансляция выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Французский лидер подчеркнул, что сейчас необходимо как можно быстрее найти ответственных за теракт и сотрудничать в вопросе поимки преступников. Ранее Европейский союз (ЕС) выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом. Члены стран Евросоюза, включая Францию, решительно не поддержали теракт в «Крокус Сити Холле» и выразили свои соболезнования.

Кроме того, стало известно, что Макрон выступил в защиту Украины в вопросе поиска причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», сказав, что не хочет, чтобы «этот вопрос обернулся против Украины». Перспективу, что страну могут заочно обвинять в причастности к трагедии, президент Франции назвал «контрпродуктивной».

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#крокус сити холл
#эммануэль макрон
#франция
#теракт
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Макрон не хочет, чтобы вопрос теракта в «Крокусе» обернулся против Украины
25 марта 2024, 15:48

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в защиту Украины в вопросе поиска причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС.
Перспективу того, что Украину будут заочно обвинять в какой-либо причастности к теракту французский лидер назвал «контрпродуктивной».

Ранее Макрон подверг решительному осуждению теракт в Красногорске, об этом сообщало агентство France Press.

МИД Франции выразил солидарность с Россией в вопросе теракта и высказал соболезнования. Европейский союз (ЕС) выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом. Возобновление сотрудничества допустил сотрудник внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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#крокус сити холл
#теракт
#франция
#эммануэль макрон
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ЕС выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом
Петер Стано: ЕС готов сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом, если РФ предложит
25 марта 2024, 15:48

Фото: istockphoto / sinonimas

Европейский союз выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе против терроризма в случае, если Москва сделает ЕС соответствующее предложение.
Такое заявление высказал официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

Дипломат уточнил, что Евросоюз приостановил любое сотрудничество с Россией. Но несмотря на это, он решительно не поддерживает теракт в «Крокус Сити Холле».

По словам Стано, если представители Росссии выступят с заслуживающим доверие предложением, и если они будут соблюдать все международные правила, то европейские страны вряд ли откажут. Также он сообщил, что альянс Евросоюз не видит признаков участия Украины в совершении террористского акта в Подмосковье и отрицает заявления о причастности Киева к ​происшествию.

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#теракт
#сотрудничество
#мид
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#мид рф
#евросоюз
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МИД РФ выразил демарш США из-за планов расширить границы континентального шельфа
25 марта 2024, 14:48

Фото: istockphoto / rarrarorro

РФ не одобряет объявленные США в декабре прошлого года внешние границы континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, передают в МИД России.
Предствители МИД отметили, что своими поступками Америка принимает попытки в одностороннем порядке уменьшить площадь находящегося в ведении всего мирового сообщества пространства морского дна и забрать себе дополнительные территории шельфа для собственного пользования.

В МИД РФ уточнили, что в период времени с 18 по 29 марта в Кингстоне (Ямайка) организована сессия совета Международного органа по морскому дну, нацеленная, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, контролировать действия стран в глубоководном районе морского дна на территориях, не поподающих под действия национальной юрисдикции прибрежных государств.

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#сша
#мид
#мид рф
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Киргизов призвали временно отказаться от поездок в Россию
МИД Киргизии призвал своих граждан временно воздержаться от поездок в Россию
25 марта 2024, 14:46

Фото: iStock/HStocks

МИД Киргизии призвал своих граждан временно отказаться от поездок в Россию.
«В связи с произошедшим 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" терактом, а также с введением на всей территории России усиленных мер безопасности и антитеррористической защищенности, МИД рекомендует гражданам временно воздержаться от поездки на территорию России», — говорится в сообщении МИД Киргизии.

Уточняется, что не стоит ехать в Россию до тех пор, пока там не снимут дополнительные меры безопасности. При этом тем, кто давно запланировал свою поездку рекомендовали проверить нет ли ограничений на въезд в Россию на сайте МВД РФ.

А вот гражданам, имеющим более двух административных нарушений на территории России, посоветовали вовсе отменить путешествие. А тех, кто все же решился на поездку, призвали избегать мест большого скопления людей и иметь при себе документы.

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В Швейцарии назвали сроки окончания СВО на Украине
NZZ: российская спецоперация на Украине может закончиться в 2025 году
25 марта 2024, 13:48

Фото: iStock/macky_ch

Россия одержит победу в конфликте уже в 2025 году при условии, что ВСУ не смогут удержать линию фронта. Об этом сообщили в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
«Самый поздний срок, когда Россия, скорее всего, выиграет конфликт — следующий год. Если фронт полностью рухнет, Россия может расколоть сегодняшнюю Украину посредством мирного соглашения, сформированного по инициативе Москвы», — говорится в статье.

Кроме того, авторы материала предполагают, что конфликт может быть вовсе заморожен. По их мнению, сейчас ВСУ не в состоянии продолжать боевые действия. Издание также отмечает, что союзники слишком поздно направили танки Украине. Кроме того, у Киева нет нормальной воздушной поддержки и запаса боеприпасов.

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Дипломат рассказал, как будут бороться с мигрантами после теракта в «Крокусе»
Дипломат Корчмарь: После теракта логично ужесточение миграционной политики
25 марта 2024, 13:10

Фото: istockphoto/vichinterlang

Дополнительные меры в области миграционной политики на фоне недавних событий в «Крокус Сити Холле» были бы логичными.
Такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь в разговоре с «Радио 1».

Экс-дипломат предположил, что после террористического акта усилится работа в сфере миграции, в том числе и по линии спецслужб. Наверняка будет проведён тщательный анализ недостатков, существующих в этой области, которых немало, уверен эксперт. В Россию прибывает огромное количество мигрантов и в этой сфере необходимо наладить должный контроль за их приездом и пребыванием в стране, считает Корчмарь.

Среди приезжих обязательно будут проведены дополнительные внеплановые проверки, по результатам которых часть из них может быть депортирована, продолжил дипломат. Это связано с тем, что при таком массовом наплыве в страну иностранной рабочей силы повышается и уровень нелегальной миграции, и часть мигрантов находятся в России, не имея на это права, пояснил он.

Бывший посланник считает, что необходимо уделять повышенное внимание работе с этническими диаспорами, которые оказывают заметное влияние на своих земляков, проживающих в России. Они могут помочь российским спецслужбам информацией о возможном возникновении в среде мигрантов группировок экстремистского толка.

Общая ситуация с миграцией в России очень непростая. Только постоянная и тщательная работа в сфере миграции, наблюдение, контроль и профилактика помогут предотвратить возникновение каких-либо межнациональных конфликтов или трагедий, подобных той, что произошла в «Крокусе», сказал в заключение Василий Корчмарь.

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#теракт
#мигранты
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«Убить их всех»: Медведев рассказал, что будет с причастными к теракту в «Крокусе»
Медведев призвал убить всех причастных к теракту в «Крокусе»
25 марта 2024, 12:55

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал убить не только четырех исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», но и всех причастных к этому преступлению.
«Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Однако он подчеркнул, что намного важнее убить тех, кто причастен к совершению этого теракта. Тех, кто заплатил террористам, кто им помогал и даже сочувствовал. «Убить их всех», заключил Медведев.

Ранее Медведев пообещал отомстить за каждого, кто погиб и пострадал в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По его словам, все причастные к этому террористическому акту, вне зависимости от страны происхождения и статуса, будут наказаны за содеянное. Политик подчеркнул, что они теперь «наша легальная и главная цель».

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#telegram
#медведев
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Песков раскрыл, обсуждают ли в Кремле снятие моратория на смертную казнь
Песков: Кремль не участвует в дискуссии о моратории на смертную казнь
25 марта 2024, 12:46

Фото: сайт Кремля

В Кремле не обсуждают возможность отмены моратория на смертную казнь в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы в настоящий момент не принимаем участие в этой дискуссии», — так Песков ответил на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к дискуссии по поводу снятия моратория на смертную казнь.

Напомним, 23 марта глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил о необходимости проработки вопроса смертной казни за терроризм. Советник генпрокурора России Наталья Поклонская также выступила за смертную казнь для террористов после трагедии в «Крокус Сити Холле».

По последней информации Следственного комитета РФ, погибли в страшной трагедии в Красногорске 137 человек. Это число может быть не окончательным. Сотрудники МЧС продолжают свои работе на месте теракта, из-под завалов извлекают тела жертв нападения. Минувшей ночью спасатели обнаружили ещё 17 фрагментов тел.

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