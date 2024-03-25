В США раскрыли сроки голосования Конгресса США о помощи Украине

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон проведет голосование по вопросу о помощи Украине 31 марта, после Пасхи, которую отметят западные христианские конфессии, сообщил председатель комитета по внешней политике палаты представителей Майкл Маккол, передает ТАСС, ссылаясь на CBS.
«Он [Джонсон] привержен тому, чтобы вынести это в палату после Пасхи. Мы работаем над этим», – отметил он.
По словам Маккола, он надеется, что помощь украинской стороне будет одобрена как можно скорее.
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Александр Климов