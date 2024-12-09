Востоковед раскрыл, кто спровоцировал события в Сирии

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События, развернувшиеся на минувшей неделе в Сирии, — это хорошо спланированная операция по свержению руководства сирийского лидера Башара Асада, которая проходила под эгидой США, Турции и Израиля. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. По его словам, вышеуказанные силы хотели сместить Асада, так как он был союзником Ирана и противником Израиля.
«Планировали ее и осуществляли под эгидой США, Турции, Израиля. Хотя эти силы и отрицают свою причастность к тому, что произошло. Это то, что добивались эти силы в Сирии, — смещение руководства Асада, как союзника России, как союзника Ирана, как противника Израиля, и вот это произошло. Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время, но, на мой взгляд, здесь речь идет об изменении баланса сил в регионе», — пояснил востоковед в беседе с RT.Тем временем эксперт по проблемам Ближнего Востока Станислав Иванов в разговоре с argumenti.ru отметил, что дальнейшая судьба Сирии во многом зависит о того, получится ли у многочисленных противников Асада объединиться, выработать общую политику для управления страной. По его мнению, сценарии будущего сильно разнятся — от погружения в полный хаос, как в Ливии, до светского государства по примеру Ирака.
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