Захват Сирии и прилет «воскресшего» Асада в Москву: последние новости о ситуации в Дамаске, причины эскалации, реакция России

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В конце ноября 2024 года в Сирии вновь обострился конфликт между правительственными войсками, возглавляемыми президентом Башаром Асадом и объединенной вооруженной оппозицией, которую поддерживают боевики различных террористических группировок. 8 декабря, спустя полторы недели после начала эскалации, повстанцы захватили столицу Дамаск и Асад был вынужден экстренно покинуть страну, подав в отставку. О последних событиях в регионе расскажет «Радио 1».
Эскалация в Сирии 8 декабря: что известно
После завершения активных боевых действий между Израилем и боевиками ливанской «Хезболлы», а также палестинским ХАМАС, конфликт в Сирии вновь обострился. С 28 ноября экстремистские группировки начали нападения на правительственные силы в Идлибе и Алеппо на северо-западе страны. В этой операции участвуют представители Национального фронта освобождения — сирийской исламистской повстанческой группировки, а также «Сирийская национальная армия», представляющая оппозицию.
Западные страны открыто выражали поддержку этим группировкам, включая США, Великобританию, Турцию, Францию и ряд других государств. В то же время Россия продолжает поддерживать правительственные силы Сирии, оказывая помощь армии.
Дамаск взят под контроль боевиков
Повстанцы начали операцию, названную «Сдерживание агрессии». Ведущую роль в ней сыграла группировка «Хайат Тахрир аш-Шам»*, являющаяся преемницей «Джебхат ан-Нусры»**. Эта группа была когда-то сирийским филиалом «Аль-Каиды»***.
Боевики почти не встречали сопротивления со стороны сирийской армии. К 29 ноября повстанцы захватили Алеппо, второй по значимости город Сирии и административный центр одноименной провинции. На следующий день они полностью восстановили контроль над восточной частью провинции Идлиб. К 5 декабря повстанцы заняли Хаму, четвертый по величине город страны, а также несколько населенных пунктов в данной провинции.
Уже 7 декабря «Сирийская национальная армия» овладела Пальмирой. В то же время продолжались боевые действия за Хомс, что открыло повстанцам путь к Дамаску и отрезало правительственные силы Асада от прибрежных районов страны.
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Повстанцы вошли в Дамаск, Асад покинул страну
В ночь на 8 декабря антиправительственные силы вошли в Дамаск, провозгласив его «освобожденным от тирании Башара Асада». Президент экстренно покинул столицу, и его дальнейшая судьба остается неизвестной. Согласно информации от Flightradar24, самолет, предположительно с Асадом на борту, исчез с радаров. Премьер-министр Гази аль-Джаляли, оставшийся в Дамаске, заявил, что не знает о местонахождении президента. Некоторые журналисты высказывают предположение, что самолет Башара Асада мог потерпеть крушение. Асад занимал пост президента Сирии с 2000 года.
Почему Башар Асад сдал страну всего за 12 дней?
Башар Асад фактически сдал Дамаск без особого сопротивления. По мнению научного сотрудника Института востоковедения РАН Григория Лукьянова, главной ошибкой Асада стало отсутствие реформ после 2015 года, когда ситуация в регионе стабилизировалась благодаря поддержке России. Это привело к ухудшению состояния сирийской армии из-за экономических трудностей, и в итоге она не смогла противостоять организованным оппозиционным силам, поддерживаемым экстремистскими группировками.
Напомним, десять лет назад в Сирии разразилась гражданская война. 15 марта 2011 года в Дамаске состоялся один из первых массовых протестов против правления Башара Асада.
К тому времени в ходе серии вооруженных мятежей в арабских странах, известной как «Арабская весна», уже произошли отставки президента Туниса Зин аль-Абидина Бен Али, который находился у власти 24 года, и президента Египта Хосни Мубарака, правившего 30 лет. Сам Асад на тот момент правил страной 10 лет.
В Сирии протестующие выдвигали лозунги против коррупции, в поддержку демократии и свободы слова. Они требовали от Башара Асада освободить пост президента.
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Башар Асад (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Ушедший с поста президента Сирии Башар Асад прибыл в Россию, сообщил источник в Кремле, передает ТАСС. По его словам, Асад находится в Москве вместе с членами своей семьи. Россия предоставила им убежище, исходя из гуманитарных соображений.
В воскресенье днем Министерство иностранных дел России подтвердило, что Башар Асад сложил свои президентские полномочия и покинул Сирию, однако его местонахождение на тот момент не уточнялось.
Российский МИД отметил, что Асад «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с «некоторыми участниками вооруженного конфликта» в стране и «дал указание осуществить передачу власти мирным путем».
По последним данным, решение о предоставлении убежища Асаду и его семье принял Владимир Путин, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Местоположение главы государства не раскрывается.
Байден прокомментировал информацию о местонахождении Асада
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон получил сведения о том, что бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве. Выступая в Белом доме, он ответил на вопрос о местонахождении политика.
«Мы не уверены, где именно находится Асад, но есть данные, что он в Москве», — отметил Байден.
Он также подчеркнул, что в Сирии настал критический момент, который несет в себе как риски и неопределенности, так и возможности для создания лучшего будущего.
Реакция России на ситуацию в Сирии
Россия с серьезной озабоченностью наблюдает за развитием событий в Сирии, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. Соответствующее обращение было опубликовано в телеграм-канале ведомства.
В заявлении МИД отмечается, что президент Сирии Башар Асад провел переговоры с участниками конфликта и принял решение о своем уходе с поста, покинув страну. Также, согласно информации министерства, Асад поручил осуществить передачу власти мирным путем.
«Россия не принимала участия в этих переговорах», — подчеркнули дипломаты.
МИД России призвал стороны конфликта воздерживаться от насилия и решать все вопросы через политический диалог.
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* «Хайат Тахрир аш-Шам» — организация, признанная террористической в России
** «Джебхат ан-Нусры» — организация, признанная террористической в России
*** «Аль-Каида» — организация, признанная террористической в России
Анастасия Хохлова