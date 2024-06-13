В США раскрыли тактику в случае нападения на Украину

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Штаты обязуются консультировать Украину в течение 24 часов в случае нападения в будущем.
Об это пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, пункт будет прописан в соглашении по безопасности между Вашингтоном и Киевом, которое лидеры стран подпишут в четверг по результатам встречи в Италии.
Незадолго до этого председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун сообщил, что страны Запада намерены передать ВСУ американские истребители F-16 летом текущего года.
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Алёна Самарева