В США раскрыли требования Путина на саммите с Трампом

17 августа 2025, 09:42

NYT: Путин потребовал гарантий для русского языка на Украине

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Во время саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский лидер Владимир Путин поднял вопрос о признании русского языка официальным на Украине. Он также потребовал гарантий безопасности для православных церквей. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.