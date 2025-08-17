В США раскрыли требования Путина на саммите с Трампом
Во время саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский лидер Владимир Путин поднял вопрос о признании русского языка официальным на Украине. Он также потребовал гарантий безопасности для православных церквей. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.
Стоит отметить, что русский не имеет статуса государственного языка на территории Украины. Однако он длительное время являлся региональным в некоторых частях страны. При этом в Конституции Украины прописано, что ему гарантируется свободное развитие, использование и защита.
Однако шестой год как действует закон, закрепляющий исключительный статус украинского языка во всех сферах жизни. Не так давно уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская предложила исключить русский из перечня языков, требующих поддержки и охраны государства.
