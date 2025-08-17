Путин дал оценку саммиту с Трампом на совещании в Кремле
Владимир Путин охарактеризовал переговоры с Дональдом Трампом на Аляске как откровенные и содержательные, подчеркнув важность урегулирования украинского кризиса на справедливой основе.
На закрытом совещании с участием Михаила Мишустина, Вячеслава Володина и Дмитрия Медведева российский лидер отметил, что визит был своевременным и весьма полезным — подобные переговоры не проходили более четырёх лет. Путин подтвердил, что стороны детально обсудили прекращение боевых действий, при этом Москва с уважением относится к позиции США и готова решать вопросы мирными средствами.
Ключевым условием урегулирования президент назвал устранение первопричин конфликта, не уточняя детали. Путин заявил, что встреча приблизила к нужным решениям, поручив правительству проработать договорённости. Напомним, что на саммите в Анкоридже Трамп передал Киеву ответственность за следующий шаг, отметив, что решение в руках Зеленского.
Участники совещания проанализировали предстоящие переговоры: 18 августа Трамп встретится с Зеленским в Вашингтоне, а 22 августа может состояться трёхсторонний саммит при посредничестве США.
