Путин дал оценку саммиту с Трампом на совещании в Кремле

17 августа 2025, 00:08

Путин назвал саммит с Трампом своевременным и полезным на совещании в Кремле

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Путин охарактеризовал переговоры с Дональдом Трампом на Аляске как откровенные и содержательные, подчеркнув важность урегулирования украинского кризиса на справедливой основе.