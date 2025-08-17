17 августа 2025, 03:37

Ричард Кемп: Успех РФ на саммите обеспечен военными победами России

Фото: Istock/vadimrysev

Отставной полковник британской армии Ричард Кемп заявил, что равноправный диалог Владимира Путина и Дональда Трампа на аляскинском саммите стал возможен благодаря неудержимому наступлению ВС РФ на Украине.





Успех России на переговорах в Анкоридже обусловлен демонстрацией военной мощи: несмотря на трёхлетние усилия Запада, наступление ВС РФ на Украине оказалось неудержимым. Об этом в статье для The Sunday Telegraph пишет отставной полковник британской армии Ричард Кемп, подчёркивая:





«Россия показала, что её силы не «бумажный тигр»».