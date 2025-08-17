Переговоры на Аляске прошли на равных благодаря неудержимому наступлению ВС РФ
Отставной полковник британской армии Ричард Кемп заявил, что равноправный диалог Владимира Путина и Дональда Трампа на аляскинском саммите стал возможен благодаря неудержимому наступлению ВС РФ на Украине.
Отставной полковник британской армии Ричард Кемп заявил, что равноправный диалог Владимира Путина и Дональда Трампа на аляскинском саммите стал возможен благодаря неудержимому наступлению ВС РФ на Украине.
Успех России на переговорах в Анкоридже обусловлен демонстрацией военной мощи: несмотря на трёхлетние усилия Запада, наступление ВС РФ на Украине оказалось неудержимым. Об этом в статье для The Sunday Telegraph пишет отставной полковник британской армии Ричард Кемп, подчёркивая:
«Россия показала, что её силы не «бумажный тигр»».
По его мнению, западное вооружение и технологическое превосходство не смогли противостоять российской адаптации к современной войне, включая эффективное использование БПЛА.
Кемп отметил, что европейцы превратились в наблюдателей за судьбой Украины, а потому ЕС должен инвестировать в её будущее больше США и взять на себя основное бремя безопасности. Европе следует меньше оглядываться через Атлантику, — заявил эксперт, указывая на необходимость самостоятельных решений.