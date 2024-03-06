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Переговоры между США и Россией будут возможны только при условии смены американского правительства, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру, доступному на YouTube.
По словам Макгрегора, Москва сейчас не доверяет Вашингтону и мир невозможен.
Бывший советник подчеркнул, что двум странам следовало договориться за два года до начала спецоперации на Украине.
Он добавил, что Россия давно предупреждала о неприемлемости определенных мер.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует провести встречу с Дональдом Трампом и обсудить условия установления мира на Украине.
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«Нужно сперва провести генеральную уборку в Вашингтоне – нужно все это болото вычистить», – отметил он.
Он добавил, что Россия давно предупреждала о неприемлемости определенных мер.
«Никакой нужды вступать в НАТО у Украины не было», – заявил Макгрегор.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует провести встречу с Дональдом Трампом и обсудить условия установления мира на Украине.
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Александр Климов