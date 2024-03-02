Окончательный крах ВСУ сподвигнет Киев на переговоры с Москвой

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Киевские власти могут в конце концов решиться начать переговоры по мирному урегулированию конфликта с Москвой. К этому их могут подтолкнуть постоянные неудачи ВСУ в ходе боевых действий и окончательный крах украинской армии.
Такое мнение высказал обозреватель Коннор Эколс в своей статье для издания Responsible Statecraft. В качестве примера журналист привёл отступление частей ВСУ из Авдеевки, которое он назвал просто «бегством». По мнению автора публикации, после событий под Авдеевкой в позиции Украины по вопросу переговоров уже произошёл определённый сдвиг, и это верный знак того, насколько отчаянным становится положение её Вооружённых сил.
В качестве аргумента в пользу того, что отношение Киева к возможным переговорам меняется, Эколс привёл недавнее заявление главы Офиса Зеленского Андрея Ермака о том, что Россия может быть приглашена на второй саммит по украинской «формуле мира». Кроме того, на позицию Украины могут повлиять трудности с получением военной и финансовой помощи от США, считает автор материала.
Москва же в свою очередь неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако Зеленский на законодательном уровне ввёл запрет на них.
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В качестве аргумента в пользу того, что отношение Киева к возможным переговорам меняется, Эколс привёл недавнее заявление главы Офиса Зеленского Андрея Ермака о том, что Россия может быть приглашена на второй саммит по украинской «формуле мира». Кроме того, на позицию Украины могут повлиять трудности с получением военной и финансовой помощи от США, считает автор материала.
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Александр Бойцов