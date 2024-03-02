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Окончательный крах ВСУ сподвигнет Киев на переговоры с Москвой

02 марта 2024, 11:48
Фото: istockphoto/sb2010

Фото: istockphoto/sb2010

Киевские власти могут в конце концов решиться начать переговоры по мирному урегулированию конфликта с Москвой. К этому их могут подтолкнуть постоянные неудачи ВСУ в ходе боевых действий и окончательный крах украинской армии.
Такое мнение высказал обозреватель Коннор Эколс в своей статье для издания Responsible Statecraft. В качестве примера журналист привёл отступление частей ВСУ из Авдеевки, которое он назвал просто «бегством». По мнению автора публикации, после событий под Авдеевкой в позиции Украины по вопросу переговоров уже произошёл определённый сдвиг, и это верный знак того, насколько отчаянным становится положение её Вооружённых сил.

В качестве аргумента в пользу того, что отношение Киева к возможным переговорам меняется, Эколс привёл недавнее заявление главы Офиса Зеленского Андрея Ермака о том, что Россия может быть приглашена на второй саммит по украинской «формуле мира». Кроме того, на позицию Украины могут повлиять трудности с получением военной и финансовой помощи от США, считает автор материала.


Москва же в свою очередь неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако Зеленский на законодательном уровне ввёл запрет на них.

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Штурмы в Бахмуте и отступление ВСУ от Тоненького: последние новости СВО
02 марта 2024, 11:22

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Российские бойцы провели серию успешных атак на Донецком направлении, вынудив ВСУ оставить позиции. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где ВС РФ применили средства дальнего поражения по местам дислокации ВСУ, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


На этом направлении фронта установилось относительно затишье, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Российские войска продолжают наступление, но активной обороны от ВСУ уже не замечено.

Подразделение «Восток» нанесли несколько ударов по бригадам ВСУ в районах Водяного, Угледара, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя ДНР и Луговского.

Угледарское направление


Российские бойцы атаковали в районе Урожайного, однако продвижения не зафиксировано. ВС РФ применили средства дальнего поражения по ВСУ в Новодаровке, Старомайорском, Благодатном и Угледаре. В результате атаки были уничтожены несколько единиц боевой техники противника.


Донецкое направление


На Донецком фронте российские войска после артобстрелов вели штурмовые действия на восточных и северо-восточных окраинах Новомихайловки, у Георгиевки и на южных подступах к городу Красногоровка. Кроме того, ВС РФ стремятся продвинуться районе Первомайского. Зона контроля расширена российскими бойцами возле населенного пункта Невельское.

Противник из-за массированных ударов ВС РФ был вынужден оставить Тоненькое.

Под ударами украинские войска в Константиновке и Новокалинове. ВСУ ведут обстрелы по позициям ВС РФ в Марьинке и Авдеевке.


Бахмутское направление


На Бахмутском направлении ВС РФ продолжили штурмовые действия на высотах северо-западнее Клещеевки и в Ивановском. ВСУ находятся под постоянным огнем российской артиллерии в Андреевке, Часовом Яре, Григоровке и Раздоловке.


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#военные
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#днр
#всу
#вс рф
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Российский снайпер уничтожил за ночь целое отделение ВСУ
Минобороны: снайпер ВС РФ за ночь ликвидировал отделение ВСУ
02 марта 2024, 10:19

Фото: iStock/Artem Zakharov

За одну ночь российский снайпер уничтожил целое отделение ВСУ, об этом сообщили в Минобороны.
Боец с позывным «Шика» устраняет противника на расстоянии до одного километра. В результате выполнения боевой задачи, снайпер уничтожил семь бойцов ВСУ. Российский военный ликвидировал противника в промежутке с полуночи до пяти часов утра.

«75 тысяч рублей мне выплатили за отделение противника. За одну ночь они выходили во временном промежутке с часу до пяти утра», — рассказал Шика.
В беседе с информационным агентством ТАСС, «Шика» также рассказал, что не ведет подсчет пораженных целей, так как за него это делает командование.

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#ночь
#бпла
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#минобороны
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Основатель ЧВК Blackwater Принс: Крым и Донбасс следует оставить России
02 марта 2024, 09:47

Фото: istockphoto/VvoeVale

Украинский конфликт следует как можно скорее завершать политическим, а не военным путём. Крым, Донецк и Луганск следует оставить России.
Такое мнение высказал основатель частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс. В программе PBD Podcast этот «солдат удачи» с речами и замашками зрелого политика указал, что всё, что сейчас делает Украина — это уничтожает себя с демографической точки зрения. Киев перемалывает и «пережёвывает» целое поколение живой силы, которую уже невозможно восполнить и некем компенсировать.

Западную оборонную базу Принс назвал просто смешной и призвал как можно скорее заморозить линию боевого соприкосновения, оставив России все территории, которыми она уже владеет, будь то Крым, Донецк или Луганск. В заключение глава ЧВК Blackwater сказал, что, по его мнению, американские налогоплательщики не должны отдавать Украине очередные 100 миллиардов долларов, когда всем известно о крайней степени коррумпированности этой страны и деньги уходят туда, как в бездонную яму.

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Под Авдеевкой военные РФ уничтожили два танка Abrams и эвакуационный тягач
02 марта 2024, 08:52

Фото: istockphoto/dr_evil

На Авдеевском направлении за несколько дней уничтожены и подбиты два американских танка Abrams и эвакуационный тягач на базе Abrams, принадлежавшие Вооружённым силам Украины. Об этом рассказал российский боец, командир расчёта БПЛА с позывным Рассвет.
В разговоре с корреспондентом ТАСС солдат уточнил, что первый танк Abrams был уничтожен полностью, вместе с экипажем. Для атаки использовался FVP-дрон (FVP от англ. First Person View, «вид от первого лица»). Такие беспилотники передают сигнал оператору на монитор, очки или шлем со встроенным приёмником. Оператор практически «силой взгляда» наводит БПЛА на цель. Вот с помощью такого дрона и был уничтожен американский танк.

Затем под удар российской артиллерии попала бронированная эвакуационная машина — тягач на гусеничной платформе Abrams. Меньше чем через сутки при помощи беспилотника был поражён ещё один танк. На этот раз экипажу повезло — они сумели уйти пешим ходом до того, как в танке сдетонировал боекомплект, продолжил рассказ Рассвет.

Российский боец сообщил, что его самого и сослуживцев удивило, что танки и бронированная техника Abrams оказались настолько уязвимыми, причём не только для мощной артиллерии, но и для маленьких «птичек», как ласково называет свои дроны оператор БПЛА.

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#дрон
#танки
#техника
#бпла
#оператор
#солдат
#удар
#дроны
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Минобороны: Су-35С не дают даже взлететь самолётам ВСУ на Авдеевском направлении
02 марта 2024, 07:17

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Российские истребители Су-35С не дают самолётам Вооружённых сил Украины (ВСУ) даже взлететь на Авдеевском направлении спецоперации, сообщает 2 марта Минобороны России.
«Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС РФ выполняют боевые дежурства на авдеевском направлении», — отметили в российском военном ведомстве.

Цель такого дежурства заключается, во-первых, в патрулировании, а во-вторых — в прикрытиидействий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации ВС РФ при нанесении авиаударов по военным объектам, живой силе и технике противника.

Своим присутствием в воздухе российские истребители не дают самолётам ВСУ даже минимальной возможности взлететь с аэродрома базирования. Как подчеркнули в Минобороны, любая цель при попытке подняться в воздух будет незамедлительно обнаружена и уничтожена. Это обеспечивается в том числе и тем фактом, что свои боевые вылеты российские лётчики производят в ​любое время суток и при любой погоде, при этом неся на борту самые различные типы и образцы авиационного вооружения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#самолёты
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#всу
#украина
#сво
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Минобороны: Новороссийские и ставропольские десантники захватили опорники ВСУ
02 марта 2024, 06:47

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Штурмовые подразделения новороссийских и ставропольских десантников заняли несколько опорных пунктов украинской армии в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении СВО, а также взяли в плен украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в российском военном ведомстве, десантники вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндажи, в которых укрывались боевики ВСУ, ручными осколочными гранатами. Затем зачистка завершилась огнём из стрелкового оружия.



Несколько украинских военнослужащих в итоге были взяты в плен, а оказавшие сопротивление были ликвидированы при зачистке опорных пунктов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вдв
#сво
#вооружённые силы рф
#украина
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Аналитик Меркурис: Испытания «Циркона» очень плохая новость для ВСУ
02 марта 2024, 06:21

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Испытание в бою новой российской сверхзвуковой ракеты «Циркон" является очень плохой новостью для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил на своём YouTube-канале английский военный аналитик Александр Меркурис.
«Если их развернут в зоне специальной военной операции наряду с [гиперзвуковыми ракетными комплексами] "Кинжал", это будет очень, очень плохой новостью для ВСУ», ­­— сказал эксперт.

ВС РФ уже применяли в боях гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования «Циркон», данная система находится в строю. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию РФ. Путин также отметил, что в зоне проведения спецоперации активно используется комплекс «Кинжал». Также прошли успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон». Президент обратил внимание на их уникальные характеристики.

Испытания «Цирконов» были впервые проведены с использованием ракетного фрегата «Адмирал Горшков». Теперь этот корабль полностью оснащён новыми гиперзвуковыми ракетами. Далее «Циркон» поступит на вооружение всех фрегатов серии 22350, подводных лодок серии 885М «Ясень-М», а также ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», который в настоящее время модернизируют.

Основные задачи «Циркона» – это быть противокорабельной ракетой, поражать корабли или авианосные группировки противника на расстоянии тысячу километров, когда вероятный противник будет не в состоянии обнаружить чужие военные объекты. Скорость ракеты составляет до 10 махов в секунду.

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#украина
#всу
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#великобритания
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Гагин: Подбитый в Авдеевке Abrams «оказался пустой консервной банкой»
02 марта 2024, 05:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Подбитый в районе Авдеевки российскими военными американский танк Abrams оказался лишён всех передовых технологий. Об этом заявил Ян Гагин, советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, слова которого цитирует РИА Новости.
«Abrams, который мы недавно сожгли, представлял из себя пустую консервную банку с пушкой — с него перед передачей Украине были сняты все новшества, секретные технологии, чтобы Киев не завладел ими», — рассказал Гагин.

Советник главы ДНР пояснил, что почти вся техника НАТО приходит на Украину в таком виде, однако отдельные экземпляры при этом сопровождают западные специалисты. Примерно то же самое произойдет и в случае возможных поставок немецких ракет Taurus, добавил он.

26 февраля российские военные подбили сразу два танка Abrams под Авдеевкой, об этом рассказал командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат. Позже сообщалось, что первый Abrams, уничтоженный под Авдеевкой, подбил ульяновский FPV-дрон «Пиранья», работающий на уникальных частотах.

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#танки
#сво
#днр
#украина
#дрон
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Власти Одессы признали наличие жителей, ждущих прихода российских войск
02 марта 2024, 03:16

Фото: iStock/Gelia

В Одессе есть местные жители, которые ждут, когда в город придут Вооружённые силы РФ и принесут туда «Русский мир». Об этом заявил в беседе с изданием «Страна.ua» глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Конечно, есть такие ждуны, которые до сего времени верят в русский мир», — сказал он.

По словам чиновника, полиция уже проверила в Одесской области 5 тысяч человек на предмет «неблагонадежности», 250 дел отправлено в суд.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong высказал мнение, что спецоперация на Украине на завершится, пока Россия не устранит угрозу, которая исходит в Чёрном морне от Одессы. При этом, по его словам, чтобы установить контроль над Одессой, надо сперва взять Харьков, затем Днепропетровск, Николаев, и только потом Одессу.

По словам президента РФ Владимира Путина, Одесса является русским городом и чуть-чуть еврейским. он заявил, что о реальной принадлежности Одессы знают далеко не все, поскольку была придумана «историческая чушь», ознакомившись с которой Одессу начинают называть украинской. Однако, на юго-востоке Украины продолжают процветать российские традиции, отметил Путин. Позднее «вернуться домой» Одессу призвал и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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#одесса
#украина
#вооружённые силы рф
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