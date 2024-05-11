В США раскрыли возможных заказчиков покушения на Зеленского

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Покушение на президента Украины Владимира Зеленского было организовано внутренними врагами, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted бывший аналитик ЦРУ Ларр Джонсон.
Эксперт сомневается, что организаторами покушения были американские спецслужбы, но допускает, что они могли приложить руку к устранению украинского лидера. У Зеленского много врагов в армии, и они могли быть инициаторами убийства, считает он.
В частности, Джонсон считает, что потенциальными заказчиками могли быть неонацистские группировки и солдаты, лояльные бывшему командующему украинской армией Валерию Залужному. В качестве еще одного исполнителя покушения Джонсон назвал мэра Киева Виталия Кличко. Аналитик отметил, что мэр активно контактировал с администрацией США как потенциальный преемник нынешнего главы украинского государства.
7 мая Служба безопасности Украины (СБУ) совместно со службой контрразведки объявила о срыве планов по устранению представителей военно-политического руководства Украины, в том числе Зеленского. Как сообщалось, покушение якобы готовилось на главу Службы безопасности Украины Василия Малюка* и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова**.
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** внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмонит оринга
В частности, Джонсон считает, что потенциальными заказчиками могли быть неонацистские группировки и солдаты, лояльные бывшему командующему украинской армией Валерию Залужному. В качестве еще одного исполнителя покушения Джонсон назвал мэра Киева Виталия Кличко. Аналитик отметил, что мэр активно контактировал с администрацией США как потенциальный преемник нынешнего главы украинского государства.
«Он (Зеленский. – прим. «Радио 1») имеет дело с серьезными внутренними усобицами», – заключил экс-агент ЦРУ.
7 мая Служба безопасности Украины (СБУ) совместно со службой контрразведки объявила о срыве планов по устранению представителей военно-политического руководства Украины, в том числе Зеленского. Как сообщалось, покушение якобы готовилось на главу Службы безопасности Украины Василия Малюка* и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова**.
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмонит оринга
** внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмонит оринга
Александр Климов