Зеленский: ВС РФ начали наступление в Харьковской области

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Российские силы начали наступление в Харьковской области, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления, отрывок из которого публикует «Страна.ua».
По словам украинского лидера, Вооружённые силы РФ пошли в наступление на севере Харьковской области. Зеленский заявил, что ВСУ ждали этого и пока что сдерживают российскую армию.
При этом Зеленский подчеркнул, что не имеет представления о том, какие резервы ВС РФ готовы задействовать при наступлении на этом направлении.
Ранее российские военкоры сообщали, что в Харьковской области украинские боевики сдаются в плен ВС РФ. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Радио 1».
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При этом Зеленский подчеркнул, что не имеет представления о том, какие резервы ВС РФ готовы задействовать при наступлении на этом направлении.
Ранее российские военкоры сообщали, что в Харьковской области украинские боевики сдаются в плен ВС РФ. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева