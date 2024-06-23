Львова-Белова: Пятеро пострадавших в Севастополе детей в тяжёлом состоянии

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Пятеро из 27 детей, которые пострадали во время ракетной атаки ВСУ на Севастополь, находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщила уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
В своём телеграм-канале она написала, что постоянно находится на связи с детским омбудсменом Севастополя Мариной Песчанской по поводу атаки ВСУ на город. Данные по пострадавшим детям ещё уточняются. Известно, что погибли два ребёнка, младшему из которых было всего два года. Мэр Магадана Юрий Гришан рассказал, что на пляже в Севастополе находилась дочь его заместителя Соня Аверьянова. Там она отдыхала вместе с родителями. Девочка погибла, ей было девять лет.
ВСУ нанесли удар по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства, оснащёнными кассетными боеприпасами. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. Одна ракета отклонилась и её боевой заряд сдетонировал в воздухе над территорией города. В результате удара пострадали 124 человек, трое погибли — один взрослый и двое детей.
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Александр Бойцов