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Базы НАТО стали целью Москвы из-за разрешения Белого дома Украине использовать ракеты ATACMS вглубь России. Об этом пишет экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
По мнению эксперта, ошибочное решение действующего президента США Джо Байдена позволило России иметь множество вариантов.
Использование американских ракет украинцами не изменит ход конфликта или его итог, но может привести к неприятным неожиданностям, заключил он.
Напомним, 17 ноября текущего года стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ.
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«Она может атаковать базы США и Североатлантического альянса за пределами Украины, например, в Польше», — подчеркнул Брайен.
Использование американских ракет украинцами не изменит ход конфликта или его итог, но может привести к неприятным неожиданностям, заключил он.
Напомним, 17 ноября текущего года стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ.
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Екатерина Коршунова