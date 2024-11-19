В США рассказали, что ждет НАТО из-за хода Байдена против России

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Базы НАТО стали целью Москвы из-за разрешения Белого дома Украине использовать ракеты ATACMS вглубь России. Об этом пишет экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.