Запад не должен ограничивать использование Киевом оружия, заявил генсек НАТО

Фото: iStock/Стрингер
Генсек НАТО Марк Рютте перед участием в заседании глав министерств обороны стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что Запад, поставляя оружие Киеву, не должен накладывать ограничения на его использование, передает РИА Новости.
Рютте пояснил, что он предпочитает много не говорить о том, что поставляют и какие решения принимают союзники по военной помощи Украине. Также генсек Североатлантического альянса снова бездоказательно возложил ответственность за последнюю эскалацию на РФ.
Напомним, 17 ноября текущего года стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход спецоперации.
Читайте также:
Советник Байдена Салливан отказался признать участие США в конфликте на Украине
Зеленский призвал принудить Россию к миру силой
США уведомили Южную Корею о разрешении Украине наносить удары по России
Екатерина Коршунова