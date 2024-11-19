Боррель: разрешение США бить вглубь России соответствует международному праву

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что разрешение США на удары Киева вглубь РФ якобы «соответствует международному праву». Об этом Боррель сообщил перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран Евросоюза, передает РИА Новости.
Глава дипломатии Европейского союза добавил, что рассчитывает на то, что все страны ЕС последуют за решением Соединенных Штатов. Примечательно, что французский лидер Эммануэль Макрон также одобрил разрешение США Украине бить по российской территории дальнобойными ракетами.
Напомним, 17 ноября текущего года стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход спецоперации.
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Екатерина Коршунова