Нурлан Сабуров задержан в Шереметьево: что известно о комике и скандалах с ним

Нурлан Сабуров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Нурлан Сабуров является одним из самых популярных комиков в России и ведущим шоу «Что было дальше?». В Россию Сабуров переехал в 2014 году, однако уже несколько лет не может получить российское гражданство.
О том, что известно о жизни Нурлана Сабурова — в материале «Радио 1».
Нурлан Сабуров – казахстанский юморист, который сделал себе имя на территории РФ. Здесь его знают как блестящего комика, создающего миниатюры в жанре стендап.
Комик Нурлан Сабуров задержан в столичном аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства, передает Telegram-канал SHOT.
Юмориста оштрафовали на 5 500 рублей за нарушение сроков миграционного учета. Сабурову дали две недели, чтобы покинуть РФ и въехать обратно в страну по всем правилам миграционного законодательства.
На данный момент шоумен находится в миграционном отделе в Подмосковье и ждет своего адвоката.
Нурлан Алибекович Сабуров родился 22 декабря 1991 года в небольшом казахском городке Степногорске. В детстве увлекался боксом. После окончания школы переехал в Екатеринбург, чтобы получать высшее образование в Уральском федеральном университете на факультете физкультуры. По словам юмориста, учиться он не хотел, и вообще был «раздолбаем».
Играл в КВН, выступая за университетскую команду, практиковался в жанре стендап. Вместе с друзьями организовывал выступления в барах и на концертных площадках.
В 2017 году отправился в тур «IQ» по 20 российским и казахстанским городам. В декабре 2018 года он снял свой первый сольный стендап-концерт на телевидении.
Еще через год на YouTube-канале «LABELCOM» вышел первый выпуск юмористического шоу «Что было дальше?» ведущим которого стал Сабуров. Это принесло комику широкую популярность.
В мае 2020 года Forbes назвал Нурлана Сабурова одним из самых перспективных россиян до 30 лет, поместив 28-летнего комика в рейтинг «30 до 30» в категории «Новые медиа». Уточняется, что гонорар юмориста за выступление оценивается в 10 тыс долларов.
Один из самых крупных скандалов в жизни Нурлана Сабурова произошел в 2022 году. Комик подвергся массовой критике из-за необдуманной фразы в адрес украинской зрительницы, которая выбежала к нему на сцену в платье, запачканном красной краской. Девушка кричала антироссийские лозунги, однако юморист попытался обернуть все в шутку и предположил, что у экспрессивной фанатки просто «критические дни».
Зал ответил на шутку хохотом, однако спустя время сначала отменили дальнейшие концерты Сабурова в Штатах, после чего стало известно и об отмене выступлений в Израиле.
Этот инцидент сыграл на руку Сабурову, поскольку после него о нем не заговорил только ленивый.
Осенью 2022, выступая в Алматы, Сабуров хамски высмеял россиян, которые эмигрировали в Казахстан. Комик язвительно напомнил им, что теперь они сами оказались в роли гастарбайтеров, к которым у себя дома относились как к людям второго сорта.
В России слова шоумена подвергли жесткой критике: в соцсетях писали, что уроженец Казахстана не имеет никакого права высмеивать русских.
Юморист женат на Диане Сабуровой, с которой познакомился еще в студенческие годы в Екатеринбурге. У пары есть двое детей: дочь Мадина, которая родилась в 2012 году, и сын Тагир, появившийся на свет в 2017 году.
Стоит отметить, что Мадина была незапланированным ребенком, о чем комик говорил не раз. Из-за ранней женитьбы и рождения ребенка Сабуров так и не окончил институт — нужно было зарабатывать деньги, чтобы содержать семью.
В своих монологах Сабуров нередко рассказывает о супруге, причем зачастую использует ее образ в довольно уничижительных красках.
В 2019 году комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Рустам Рептилоид и Артур Чапарян запустили юмористический проект «Что было дальше?» (ЧБД), который начали развивать на YouTube. Сабуров позже признавался, что к идее проекта он не имеет никакого отношения. Главной «фишкой» проекта являются жесткие шутки и даже своего рода травля гостя.
В марте 2022 года съемки новых выпусков «Что было дальше?» (ЧБД) прекратились. Спустя год с лишним любимое шоу российских зрителей вернулось на платформу «VK Видео».
Нурлану Сабурову дали две недели, чтобы покинуть РФ и въехать обратно по всем правилам миграционного законодательства.
По данным Telegram-канала SHOT, если стендапер этого не сделает — его выдворят с запретом на въезд в Россию.
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Кто такой Нурлан Сабуров и за что его задержали
Нурлан Сабуров – казахстанский юморист, который сделал себе имя на территории РФ. Здесь его знают как блестящего комика, создающего миниатюры в жанре стендап.
Комик Нурлан Сабуров задержан в столичном аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства, передает Telegram-канал SHOT.
Юмориста оштрафовали на 5 500 рублей за нарушение сроков миграционного учета. Сабурову дали две недели, чтобы покинуть РФ и въехать обратно в страну по всем правилам миграционного законодательства.
На данный момент шоумен находится в миграционном отделе в Подмосковье и ждет своего адвоката.
Биография и начало карьеры комика
Нурлан Алибекович Сабуров родился 22 декабря 1991 года в небольшом казахском городке Степногорске. В детстве увлекался боксом. После окончания школы переехал в Екатеринбург, чтобы получать высшее образование в Уральском федеральном университете на факультете физкультуры. По словам юмориста, учиться он не хотел, и вообще был «раздолбаем».
Играл в КВН, выступая за университетскую команду, практиковался в жанре стендап. Вместе с друзьями организовывал выступления в барах и на концертных площадках.
В 2017 году отправился в тур «IQ» по 20 российским и казахстанским городам. В декабре 2018 года он снял свой первый сольный стендап-концерт на телевидении.
Еще через год на YouTube-канале «LABELCOM» вышел первый выпуск юмористического шоу «Что было дальше?» ведущим которого стал Сабуров. Это принесло комику широкую популярность.
В мае 2020 года Forbes назвал Нурлана Сабурова одним из самых перспективных россиян до 30 лет, поместив 28-летнего комика в рейтинг «30 до 30» в категории «Новые медиа». Уточняется, что гонорар юмориста за выступление оценивается в 10 тыс долларов.
Хамство и скандалы
Один из самых крупных скандалов в жизни Нурлана Сабурова произошел в 2022 году. Комик подвергся массовой критике из-за необдуманной фразы в адрес украинской зрительницы, которая выбежала к нему на сцену в платье, запачканном красной краской. Девушка кричала антироссийские лозунги, однако юморист попытался обернуть все в шутку и предположил, что у экспрессивной фанатки просто «критические дни».
«У тебя что, месячные?» — задался вопросом он.
Зал ответил на шутку хохотом, однако спустя время сначала отменили дальнейшие концерты Сабурова в Штатах, после чего стало известно и об отмене выступлений в Израиле.
Этот инцидент сыграл на руку Сабурову, поскольку после него о нем не заговорил только ленивый.
Осенью 2022, выступая в Алматы, Сабуров хамски высмеял россиян, которые эмигрировали в Казахстан. Комик язвительно напомнил им, что теперь они сами оказались в роли гастарбайтеров, к которым у себя дома относились как к людям второго сорта.
В России слова шоумена подвергли жесткой критике: в соцсетях писали, что уроженец Казахстана не имеет никакого права высмеивать русских.
Жена и семья Нурлана Сабурова
Юморист женат на Диане Сабуровой, с которой познакомился еще в студенческие годы в Екатеринбурге. У пары есть двое детей: дочь Мадина, которая родилась в 2012 году, и сын Тагир, появившийся на свет в 2017 году.
Стоит отметить, что Мадина была незапланированным ребенком, о чем комик говорил не раз. Из-за ранней женитьбы и рождения ребенка Сабуров так и не окончил институт — нужно было зарабатывать деньги, чтобы содержать семью.
В своих монологах Сабуров нередко рассказывает о супруге, причем зачастую использует ее образ в довольно уничижительных красках.
Нурлан Сабуров в ЧБД
В 2019 году комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Рустам Рептилоид и Артур Чапарян запустили юмористический проект «Что было дальше?» (ЧБД), который начали развивать на YouTube. Сабуров позже признавался, что к идее проекта он не имеет никакого отношения. Главной «фишкой» проекта являются жесткие шутки и даже своего рода травля гостя.
В марте 2022 года съемки новых выпусков «Что было дальше?» (ЧБД) прекратились. Спустя год с лишним любимое шоу российских зрителей вернулось на платформу «VK Видео».
Что грозит Сабурову после задержания в Шереметьево
Нурлану Сабурову дали две недели, чтобы покинуть РФ и въехать обратно по всем правилам миграционного законодательства.
По данным Telegram-канала SHOT, если стендапер этого не сделает — его выдворят с запретом на въезд в Россию.
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