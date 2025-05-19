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Нурлан Сабуров задержан в Шереметьево: что известно о комике и скандалах с ним

Нурлан Сабуров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Нурлан Сабуров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Нурлан Сабуров является одним из самых популярных комиков в России и ведущим шоу «Что было дальше?». В Россию Сабуров переехал в 2014 году, однако уже несколько лет не может получить российское гражданство.
О том, что известно о жизни Нурлана Сабурова — в материале «Радио 1».

Кто такой Нурлан Сабуров и за что его задержали


Нурлан Сабуров – казахстанский юморист, который сделал себе имя на территории РФ. Здесь его знают как блестящего комика, создающего миниатюры в жанре стендап.

Комик Нурлан Сабуров задержан в столичном аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства, передает Telegram-канал SHOT.

Юмориста оштрафовали на 5 500 рублей за нарушение сроков миграционного учета. Сабурову дали две недели, чтобы покинуть РФ и въехать обратно в страну по всем правилам миграционного законодательства.

На данный момент шоумен находится в миграционном отделе в Подмосковье и ждет своего адвоката.

Биография и начало карьеры комика


Нурлан Алибекович Сабуров родился 22 декабря 1991 года в небольшом казахском городке Степногорске. В детстве увлекался боксом. После окончания школы переехал в Екатеринбург, чтобы получать высшее образование в Уральском федеральном университете на факультете физкультуры. По словам юмориста, учиться он не хотел, и вообще был «раздолбаем».

Играл в КВН, выступая за университетскую команду, практиковался в жанре стендап. Вместе с друзьями организовывал выступления в барах и на концертных площадках.

В 2017 году отправился в тур «IQ» по 20 российским и казахстанским городам. В декабре 2018 года он снял свой первый сольный стендап-концерт на телевидении.

Еще через год на YouTube-канале «LABELCOM» вышел первый выпуск юмористического шоу «Что было дальше?» ведущим которого стал Сабуров. Это принесло комику широкую популярность.

В мае 2020 года Forbes назвал Нурлана Сабурова одним из самых перспективных россиян до 30 лет, поместив 28-летнего комика в рейтинг «30 до 30» в категории «Новые медиа». Уточняется, что гонорар юмориста за выступление оценивается в 10 тыс долларов.

Хамство и скандалы


Один из самых крупных скандалов в жизни Нурлана Сабурова произошел в 2022 году. Комик подвергся массовой критике из-за необдуманной фразы в адрес украинской зрительницы, которая выбежала к нему на сцену в платье, запачканном красной краской. Девушка кричала антироссийские лозунги, однако юморист попытался обернуть все в шутку и предположил, что у экспрессивной фанатки просто «критические дни».

«У тебя что, месячные?» — задался вопросом он.

Зал ответил на шутку хохотом, однако спустя время сначала отменили дальнейшие концерты Сабурова в Штатах, после чего стало известно и об отмене выступлений в Израиле.

Этот инцидент сыграл на руку Сабурову, поскольку после него о нем не заговорил только ленивый.

Осенью 2022, выступая в Алматы, Сабуров хамски высмеял россиян, которые эмигрировали в Казахстан. Комик язвительно напомнил им, что теперь они сами оказались в роли гастарбайтеров, к которым у себя дома относились как к людям второго сорта.

В России слова шоумена подвергли жесткой критике: в соцсетях писали, что уроженец Казахстана не имеет никакого права высмеивать русских.

Жена и семья Нурлана Сабурова


Юморист женат на Диане Сабуровой, с которой познакомился еще в студенческие годы в Екатеринбурге. У пары есть двое детей: дочь Мадина, которая родилась в 2012 году, и сын Тагир, появившийся на свет в 2017 году.

Стоит отметить, что Мадина была незапланированным ребенком, о чем комик говорил не раз. Из-за ранней женитьбы и рождения ребенка Сабуров так и не окончил институт — нужно было зарабатывать деньги, чтобы содержать семью.

В своих монологах Сабуров нередко рассказывает о супруге, причем зачастую использует ее образ в довольно уничижительных красках.

Нурлан Сабуров в ЧБД


В 2019 году комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Рустам Рептилоид и Артур Чапарян запустили юмористический проект «Что было дальше?» (ЧБД), который начали развивать на YouTube. Сабуров позже признавался, что к идее проекта он не имеет никакого отношения. Главной «фишкой» проекта являются жесткие шутки и даже своего рода травля гостя.

В марте 2022 года съемки новых выпусков «Что было дальше?» (ЧБД) прекратились. Спустя год с лишним любимое шоу российских зрителей вернулось на платформу «VK Видео».

Что грозит Сабурову после задержания в Шереметьево


Нурлану Сабурову дали две недели, чтобы покинуть РФ и въехать обратно по всем правилам миграционного законодательства.

По данным Telegram-канала SHOT, если стендапер этого не сделает — его выдворят с запретом на въезд в Россию.

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19 мая 2025, 18:44

Агата Муцениеце с дочерью Мией (фото: Instagram* @agataagata)

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова заявила, что Агата Муцениеце не отпустила дочь Мию в отпуск с отцом, передает Woman.ru.
«Она очень фрагментарно сейчас отпускает дочь, встречи стали стали реже по объективным причинам», — отметила Даниелова.

Актер с сыновьями и супругой Зепюр Брутян улетел в Таиланд. Дочь Прилучного осталась в Москве с мамой.

Поездке сына Муцениеце не препятствовала и не устанавливала запретов. Адвокат артиста добавила, что Агата не звонит Тимофею и не интересуется его делами в школе.

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«У нас был хороший старт, но вот финиш всегда дело случая. И, если честно, в один момент я уже подумал, что нам конец», — добавил Натан.
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