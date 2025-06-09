Тунберг обвинила Израиль в своем похищении и призвала обеспечить ее освобождении

09 июня 2025, 07:15

Грета Тунберг (Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез)

Шведская экоактивистка Грета Тунберг сделала заявление о своем похищении израильскими военными во время гуманитарной миссии в сектор Газа. Об этом пишет РИА Новости.