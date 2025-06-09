Тунберг обвинила Израиль в своем похищении и призвала обеспечить ее освобождении
Шведская экоактивистка Грета Тунберг сделала заявление о своем похищении израильскими военными во время гуманитарной миссии в сектор Газа. Об этом пишет РИА Новости.
Она находилась на борту судна «Мадлен», которое было перехвачено в международных водах. В видеообращении, опубликованном «Флотилией свободы», Тунберг призвала своих близких и сторонников оказать давление на правительство Швеции для обеспечения ее освобождения.
По информации агентства Рейтер, израильские военные поднялись на борт судна, после чего связь с ним была потеряна. Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что «Мадлен» направляется к берегам Израиля, и ожидается, что его пассажиры вернутся в свои страны.
Парусное судно «Мадлен», на борту которого находились Грета Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале «Игра престолов», а также около десяти пропалестинских активистов, направлялось к сектору Газа из Египта. Активисты утверждали, что их цель — гуманитарная миссия. Однако власти Израиля рассматривают эту акцию как попытку вызвать широкий общественный резонанс и усилить антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
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