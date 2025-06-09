Израиль передал Украине системы ПВО Patriot производства США
Израиль передал Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot американского производства. Об этом сообщил израильский посол в Киеве Михаил Бродский, слова которого приводит ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что Израиль получил эти системы от США. Они находились на вооружении ближневосточной страны с 1990-х годов. Теперь ПВО находятся на территории Украины.
Бродский добавил, что о решении Израиля поставить вооружение Киеву практически ничего не говорили. Однако в информационное поле попадают сведения о том, что израильские власти не оказывают военную помощь. Дипломат подчеркнул, что это неправда.
Ранее сообщалось, что США передали Украине порядка 90 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, которые до этого также хранились в Израиле.
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