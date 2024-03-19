В США рассказали, куда будет перенесена столица Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский может перенести столицу из Киева во Львов. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Макгрегор спрогнозировал, что Одесса и ряд населённых пунктов Северного Причерноморья уже довольно скоро войдут в состав России, поскольку это исторически русские города. И украинская армия не сможет предотвратить этого.
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Анастасия Чинкова