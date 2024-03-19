Глава Пентагона Остин отметил продвижение российских войск на Украине

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Пентагон видит серию дополнительных приобретений российских войск на Украине. О продвижении ВС РФ сообщил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.
Он подчеркнул, что оптимистично настроен на поддержку в Конгрессе США нового запроса Белого дома об оказании помощи Украине.
Остин добавил, что предсказать результат законотворческой работы невозможно, однако в администрации президента Джо Байдена убеждены в подвижках по данному вопросу.
Ранее Остин заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине столько вооружения, сколько будет необходимо для того, чтобы не дать украинской армии пасть.
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Анастасия Чинкова