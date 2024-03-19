Лидеры ЕС обсудят заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину

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Лидеры ЕС на предстоящем 21-22 марта саммите могут обсудить заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных военных на Украину, пишут РИА Новости.
Ранее сообщалось, что начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль в беседе с корреспондентом газеты Монд рассказал, что французская армия готовится к участию «в самых жестких» конфликтах.
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Мария Федоровцева