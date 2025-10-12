Вэнс: Трамп не исключает применения закона о восстании
Американский лидер Дональд Трамп может применить закон о восстании, который позволяет использовать армию для поддержания порядка в стране без одобрения конгресса. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По его словам, которые передавал в программе Meet the Press телеканал NBC, глава Белого дома пока не считает нужным прибегать к таким мерам и рассматривает другие варианты.
Однако этот вопрос затрагивается все чаще. Стоит отметить, что последний раз закон о восстании применялся 33 года назад для борьбы с беспорядками в Лос-Анджелесе.
Ранее интернет-издание Politico сообщало, что 7 октября Трамп заявил о возможности введения войск в город Портленд штата Орегон после акций протеста антифашистов.
