Вэнс: Трамп не исключает применения закона о восстании

12 октября 2025, 17:04

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Американский лидер Дональд Трамп может применить закон о восстании, который позволяет использовать армию для поддержания порядка в стране без одобрения конгресса. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.