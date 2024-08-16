Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине опровергли планы по взрыву «грязной бомбы»

На Украине опровергли планы по взрыву «грязной бомбы»

МИД Украины опроверг планы по взрыву «грязной бомбы» и атаке на АЭС
16 августа 2024, 23:38
Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Министерство иностранных дел Украины опровергло утверждения о том, что Киев планирует применить «грязную бомбу» и атаковать атомные электростанции (АЭС). Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна».
Как заявил официальный представитель МИД Георгий Тихий, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет таких планов.

«Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерений, ни возможности каких-либо подобных действий», – отметил он.



Ранее военный корреспондент Марат Кайрулин сообщил, что ВСУ готовятся взорвать «грязную бомбу». Предполагается, что Украина планирует атаку на хранилище отработанного ядерного топлива АЭС – возможно, в ходе попытки захода со стороны Глухова на Рыльск.

Также известно, что украинские военные планируют атаки на атомные электростанции в Курске и Запорожье.

Читайте также:

Военкор сообщил о подготовке Украиной взрыва грязной ядерной бомбы

В США назвали атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию

МО: Российские военные уничтожили пусковую установку ВСУ в Сумской области
#бомба
#всу
#аэс
#курская область
#запорожская аэс
#запорожская область
#удар
#военкор
#мид
#украина
Военкор сообщил о подготовке Украиной взрыва грязной ядерной бомбы
Военкор Хайруллин: ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы
16 августа 2024, 23:25

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся взорвать «грязную бомбу». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что, по данным источников «на той стороне», ВСУ готовятся ядерную провокацию – «грязной бомбы». Предполагается, что Украина планирует атаку на хранилище отработанного ядерного топлива АЭС – возможно, в ходе попытки захода со стороны Глухова на Рыльск.

Военкор отметил, что специальные ядерные боеголовки для этой провокации уже доставлены на предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» в городе Желтые Воды Днепропетровской области.

«Дорогие друзья, к сожалению к такой информации на фоне агонии украинского режима и, что важнее, стоящего за ним Запада придется относиться серьезно. Кстати говоря, очень велика вероятность удара как по Курской, так и по Запорожской АЭС», – резюмировал он.

Ранее, 15 августа, МО РФ сообщило, что за сутки украинская армия потеряла до 340 бойцов. Кроме этого, было уничтожено пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронемашин.

Читайте также:

В США назвали атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию

МО: Российские военные уничтожили пусковую установку ВСУ в Сумской области

На Западе раскрыли цель ВСУ в Курской области
#курская область
#украина
#россия
#бомба
#военкор
#аэс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: Российские военные уничтожили пусковую установку ВСУ в Сумской области
16 августа 2024, 23:09

Фото: Минобороны РФ

Российские войска уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, передает Министерство обороны РФ.
Беспилотная разведка обнаружила немецкую машину ЗРК, готовящуюся к выходу на боевые позиции в районе населенного пункта Сенное.

«Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ по обнаруженной позиции немецкого комплекса ПВО был нанесен ракетный удар», – подчеркнули в ведомстве.

Также стало известно, что снимки объективного контроля подтвердили уничтожение объекта и работавшего на нем персонала.

Ранее Минобороны РФ опубликовало снимки уничтожения зенитно-ракетного комплекса Patriot в Днепропетровской области Украины.

Читайте также:

Режим ЧС муниципального уровня ввели в Керчи после атаки на Крымский мост

ПВО отразила удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

В России разработали новейшую систему ПВО
#минобороны рф
#ракета
#украина
#вс рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Идиотское решение»: на Западе осудили шаг Зеленского в Курской области
Боуз: атака ВСУ под Курском направлении уменьшает шансы на мирные переговоры
16 августа 2024, 21:44

Атака ВСУ на Курскую область отодвинула перспективы проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Он подчеркнул, что украинская атака ужесточила отношение России к Украине. Такое решение киевского президента Владимира Зеленского и его кураторов из стран НАТО отодвинуло проведение мирных переговоров, чем когда либо за всё время конфликта.

Также журналист не согласился с заявлением советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что атака ВСУ может улучшить позиции украинских войск на возможных переговорах с Россией.

В заключение Боуз заявил, что теперь российские власти не настроены на переговоры.

Читайте также:

На Западе раскрыли цель ВСУ в Курской области

Сырский заявил о создании военной комендатуры в Курской области

Зеленский раскрыл, что хочет сделать в Курской области
#владимир зеленский
#украина
#всу
#курская область
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полпред Путина рассказал о ситуации в Курской области
Якушев: обстановка в Курске напряжённая, но управляемая
16 августа 2024, 21:24

Фото: iStock/N-sky

Врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев рассказал о ситуации в Курске во время визита в Тюмень.
Он заявил, что минувшей ночью прибыл из обстреливаемого ВСУ региона. Ситуация в центральном городе довольно напряжённая, но управляемая. Власти работают эффективно, обеспечивают безопасность жителей, предоставляя им в пунктах временного размещения всё необходимое.

Также Якушев подчеркнул, что в регионе работает много волонтёров со всей России, в том числе от «Молодой Гвардии», Общероссийского народного фронта и «Единой России». Помимо них есть много неравнодушных граждан, которые самостоятельно приезжают в регион для оказания помощи нуждающимся и пострадавшим.

Кроме того, чиновник затронул тему гуманитарных грузов. По его словам, необходимая помощь доставляется из множества регионов страны, начиная от юга и заканчивая Дальним Востоком. Первой в Курскую область пришла фура из Якутии.

Читайте также:

ВС РФ уничтожили мобильную группу ВСУ у Каучука под Курском

Боевики ВСУ пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей

Гладков сообщил о закрытии въездов в пять населённых пунктов Белгородской области
#курская область
#единая россия
#помощь
#безопасность
#регион
#гуманитарная помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ уничтожили украинский бомбардировщик Су-24 в Днепропетровской области
Минобороны: украинский Су-24 сбит «Искандером» в Днепропетровской области
16 августа 2024, 21:04

Фото: iStock/N-sky

ВС РФ ударили ракетой из «Искандера» и уничтожили бомбардировщик СУ-24 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что во время ракетного удара российских войск на бомбардировщик крепили крылатые ракеты типа Storm Shadow, поставленную Украине от западных союзников.

В результате удара были уничтожены как эти ракеты, так и сам бомбардировщик.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что о размещении бомбардировщика и подготовке его к вылету узнала российская разведка.

Ранее в ведомстве сообщали, что российские сапёры дистанционно минируют подходы к границе Курской области под Сумами.

Читайте также:

Су-34 ВКС РФ уничтожил зенитно-ракетный комплекс ВСУ С-125 в Сумской области

ВС РФ уничтожили мобильную группу ВСУ у Каучука под Курском

Российский боец на ВАЗе сжег украинскую БМП-1 канистрой с бензином под носом у ВСУ
#минобороны рф
#всу
#вс рф
#самолет
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Керчи после атаки на Крымский мост
Комиссия по ЧС признала угрозой ЧС последствия атаки на Крымский мост
16 августа 2024, 20:36

Фото: iStock/gutaper

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС признала угрозой чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования последствия атаки ВСУ на Крымский мост и его окрестности. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Керчи.
В городе в пятницу состоялось заседание комиссии совместно с представителями городских властей и сотрудниками МЧС России, полиции и ресурсоснабжающих организаций. В ходе встречи обсуждалась ракетная атака ВСУ минувшей ночью.

В результате произошедшее было признано угрозой ЧС муниципального уровня реагирования.

Пока в городе будут проводиться необходимые обследования и ремонтные работы, будет ограничено движение транспорта по улице Советской. Также для жителей центральной части Керчи будет организован подвоз воды.

Читайте также:

ПВО отразила удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

Гладков сообщил о закрытии въездов в пять населённых пунктов Белгородской области

ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе под Курском
#крымский мост
#чс
#керчь
#движение
#всу
#удар
#атака
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков сообщил о закрытии въездов в пять населённых пунктов Белгородской области
Гладков: 19 августа закроют въезд в 5 населённых пунктов Белгородской области
16 августа 2024, 20:09

Фото: iStock/Aguus

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о закрытии с 19 августа въездов в пять населённых пунктов региона. Соответствующее видео по итогам заседания Оперативного штаба глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что все эти населённые пункты находятся в Грайвороновском и Валуйском округах области.

По словам Гладкова, жителям этих посёлков и городов помогут вывезти своё имущество, их временно переселят в безопасные районы.

Также жители части Шебекино и ряда сёл Белгородской области могут уехать в пункты временного размещения или получить выплаты на жильё. Такая мера вводится на три месяца.

Читайте также:

Су-34 ВКС РФ уничтожил зенитно-ракетный комплекс ВСУ С-125 в Сумской области

ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе под Курском

ВС РФ уничтожили мобильную группу ВСУ у Каучука под Курском
#белгородская область
#жители
#эвакуация
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Су-34 ВКС РФ уничтожил зенитно-ракетный комплекс ВСУ С-125 в Сумской области
16 августа 2024, 20:00

Фото: iStock/Aguus

Экипаж Су-34 ВКС РФ уничтожил зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны украинских войск С-125 в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском военном ведомстве отметили, что удар наносился управляемой ракетой Х-35. Уточняется, что в результате ракетного удара по вражеской позиции цель была полностью уничтожена.

Ранее сообщалось, что российские бойцы ликвидировали мобильную группу украинских боевиков, которые пытались проникнуть вглубь территории РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Германии рассказали о продвижении российской армии в Донбассе

ПВО отразила удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

Военные ВС РФ уничтожили украинский Су-27 в зоне СВО
#сво
#вс рф
#удар
#вкс
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сырский назвал напряжёнными бои на Торецком и Покровском направлениях
16 августа 2024, 19:55

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о напряжённых боевых действиях на Торецком и Покровском направлениях подконтрольной Киеву части ДНР. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале главы государства.
Ранее сообщалось, что ВСУ удали свои позиции у железнодорожной ветки около населённого пункта Новогродовка на Покровском направлении, оголив тем самым значительный участок фронта.

Также напомним, что экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* заявлял, что Украину ждёт катастрофа после потери города Покровска, поскольку в стране остановится металлургическая промышленность и откроется коридор для прохода ВС РФ в Днепропетровскую область.

Читайте также:

Российские военные освободили еще один населенный пункт

«Забрать всю Украину»: житель Донецка обратился к Путину после удара ВСУ по ТЦ

Стало известно о ситуации в Часовом Яре
#владимир зеленский
#александр сырский
#всу
#вс рф
#сво
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф