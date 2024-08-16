На Украине опровергли планы по взрыву «грязной бомбы»

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Министерство иностранных дел Украины опровергло утверждения о том, что Киев планирует применить «грязную бомбу» и атаковать атомные электростанции (АЭС). Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна».
Как заявил официальный представитель МИД Георгий Тихий, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет таких планов.
Ранее военный корреспондент Марат Кайрулин сообщил, что ВСУ готовятся взорвать «грязную бомбу». Предполагается, что Украина планирует атаку на хранилище отработанного ядерного топлива АЭС – возможно, в ходе попытки захода со стороны Глухова на Рыльск.
Также известно, что украинские военные планируют атаки на атомные электростанции в Курске и Запорожье.
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«Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерений, ни возможности каких-либо подобных действий», – отметил он.
Ранее военный корреспондент Марат Кайрулин сообщил, что ВСУ готовятся взорвать «грязную бомбу». Предполагается, что Украина планирует атаку на хранилище отработанного ядерного топлива АЭС – возможно, в ходе попытки захода со стороны Глухова на Рыльск.
Также известно, что украинские военные планируют атаки на атомные электростанции в Курске и Запорожье.
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Александр Климов