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У Вашингтона в приоритете избежать начала третьей мировой войны, нежели поддержать киевский режим, пишут обозреватели Financial Times (FT).
В материале отмечено, что действующий заокеанский лидер Джо Байден в начале украинского кризиса ставил две цели: поддержать украинскую сторону, но вторая при этом была в том, чтобы не допустить третью мировую.
Более того, нападением под Курском, как пишет FT, республика «пересекла установленные в Вашингтоне красные линии».
Стоит также отметить, подчеркивает издание, что Украина и Вашингтон мыслят по-разному, и пока первые согласны на прямое столкновение США с РФ, вторые его избегают и «серьезно относятся к угрозе ядерного конфликта».
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«…Если бы США пришлось выбирать между этими двумя целями, они, несомненно, выбрали бы вторую», — поясняют авторы статьи.
Более того, нападением под Курском, как пишет FT, республика «пересекла установленные в Вашингтоне красные линии».
Стоит также отметить, подчеркивает издание, что Украина и Вашингтон мыслят по-разному, и пока первые согласны на прямое столкновение США с РФ, вторые его избегают и «серьезно относятся к угрозе ядерного конфликта».
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Никита Кротов