«Страна.ua»: В Черкасской области прогремели взрывы

Фото: iStock/AndrisBarbans
В Черкасской области Украины слышны взрывы. Об этом пишет издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах на севере Черкасской области», — говорится в Телеграм-канале украинского издания.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 22:47 в Черкасской области была объявлена воздушная тревога.
Читайте также:
На пляже в Севастополе разбился дрон ВСУ из-за перегруза взрывчаткой
Дочь Охлобыстина сообщила о попадании актёра под обстрел в Донбассе
В зоне спецоперации уничтожили наемника из США, который высмеивал российских солдат
Диана Аванесян